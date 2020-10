Maserati MC20 al debutto anche in Spagna

Dopo aver debuttato il mese scorso in Italia a Modena, adesso Maserati MC20 e la versione FUORISERIE della Maserati Ghibli Trofeo Corse sono state presentate anche in Spagna alla Maserati di Barcellona e Madrid il 13 e 14 ottobre. Insieme alla Maserati MC20, la Maserati Ghibli Trofeo Corse nata per il lancio del nuovo programma di personalizzazione FUORISERIE, sarà protagonista fino alla fine dell’anno di una serie di eventi esclusivi che saranno organizzati in più di 20 paesi in Europa, Medio Oriente e Africa.

Maserati MC20 al debutto in Spagna

Questa auto rappresenta una nuova Era per Maserati che ha fatto la sua prima apparizione sul mercato Iberico proprio nelle città di Barcellona, ​​Madrid e Lisbona. Durante la sua presentazione in Spagna, i clienti e gli amici di Maserati sono rimasti deliziati dalla purezza minimalista e funzionale della nuova Maserati MC20.

Questa vettura incorpora il design della nuova Era di Maserati e che servirà da ispirazione per tutti i futuri modelli del marchio, grazie anche alla potenza di Nettuno, il V6 biturbo da 630 CV realizzato al 100% a Modena. Dalla sua presentazione il 9 settembre, sono già stati ordinati i primi esemplari della supercar in Spagna, che verrà consegnata nel 2021 con un prezzo base di 243.400,00 euro.

Ti potrebbe interessare: Vendite Alfa Romeo, Fiat 500 elettrica, Maserati MC20, Stellantis: le migliori news della settimana

Attiva le Notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI