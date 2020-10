Prima immagine degli interni del nuovo Fiat Argo SUV

Fiat si prepara a presentare il suo nuovo SUV compatto basato su Argo. Il modello sarà lanciato nel primo trimestre del prossimo anno e al momento è stato visto solo per le strade del Brasile effettuare vari test con ampio camouflage. Sebbene in questi mesi abbiamo potuto apprezzare diverse ricreazioni del nuovo Fiat Argo SUV, per ora il gran numero di cover ha impedito l’attenta osservazione del design del nuovo modello del marchio italiano.

Denominato Project 363, Fiat Argo SUV avrà i motori 1.3 Firefly e 1.0 della stessa famiglia di propulsori ma turbo da 130 CV (ci saranno trasmissioni manuali o automatiche). Come dicevamo prima, l’esterno non si vede nel dettaglio, ma nei giorni scorsi il sito di Autos Segredos ha pubblicato la prima fotografia dell’interno.

Nonostante l’immagine non sia molto buona, spiccano uno schermo galleggiante come in Cronos e Argo, tre prese d’aria nella consolle centrale e un volante simile a quello di altri modelli del marchio automobilistico italiano.

Inoltre Fiat Argo SUV avrà la stessa piattaforma MP1 della berlina della casa torinese e dell’altra berlina (Cronos) e competerà con modelli come la nuova Volkswagen Nivus. La parte anteriore sarà completamente nuova, infatti riceverà nuovi parafanghi, cofano, paraurti e ottiche. Inoltre da Argo deriveranno anche un gran numero di elementi, sia di design che di dotazione.

