Fiat Argo SUV: ecco quale potrebbe essere il suo aspetto

Si parla tanto in Brasile dell’arrivo del nuovo Fiat Argo SUV. Il modello dovrebbe arrivare nel corso del 2021 e rappresentare il nuovo fiore all’occhiello nella gamma di Fiat in Brasile. Un simile SUV infatti si andrà a collocare nel segmento più caldo del mercato dell’importante paese latino americano. Basti pensare all’exploit di Volkswagen T-Cross che a luglio in Brasile è risultata essere la vettura più venduta in assoluto.

Nuovo Fiat Argo SUV: ecco l’ultima ipotesi stilistica dal web

Questo fa capire come mai in Brasile c’è grande attesa di conoscere come sarà il nuovo Fiat Argo SUV. Oggi vi proponiamo l’ipotesi stilistica del designer brasiliano Kleber Silva il quale nei giorni scorsi ha provato ad indovinare quello che sarà l’aspetto di un simile veicolo una volta che il modello in questione avrà fatto l’ingresso nel mercato auto latino americano.

E’ evidente che il disegno è ispirato a quelle che sono le linee di Fiat Argo l’auto da cui questo SUV trarrà origine. Inoltre il render prende spunto anche da quanto mostrato dalle foto spia dei prototipi camuffati del nuovo Fiat Argo SUV apparse diverse volte nel corso degli ultimi mesi sul web. A proposito di questo modello vedremo dunque quali altre novità arriveranno nel corso dei prossimi mesi in attesa del suo debutto che comunque ormai dovrebbe essere imminente.

