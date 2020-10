PSA punta sui giovani del settore automobilistico

Come parte della politica delle risorse umane del gruppo automobilistico francese, PSA Retail mira a mantenere un alto livello di occupazione giovanile. Il 9% della forza lavoro totale (di cui l’11% presente in Francia) corrisponde a contratti di apprendistato.

Attualmente sono iscritti 830 apprendisti con età compresa tra 16 e 23 anni, di cui quasi 500 presenti solo nel paese transalpino. I contratti offerti in questo quadro sono di tipo biennale per laureati BTS e di un anno per altre categorie di laureati: pro bins, CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) e CAP (Certificate d’Aptitude Professionnelle).

Queste occupazioni possono portare a un contratto a tempo indeterminato con un tasso di trasformazione che si aggira attorno al 50%. Dal 1° ottobre 2020, PSA Retail France ha assunto la gestione di EMAPSA, Ecole des Métiers de l’Automobile PSA, che è guidata da Guillaume Faurie, direttore delle risorse umane di PSA Retail France.

In collaborazione con Education Nationale e circa 50 scuole presenti in tutta la Francia, questo istituto forma quasi 600 studenti nel settore dell’aftermarket automobilistico. I corsi proposti spaziano dal Bac Pro al BTS e consentono di ottenere la certificazione PSA dopo alcuni stage effettuati nei punti vendita dei brand del gruppo.

Sempre dal 1° ottobre, PSA Retail ha creato una pagina chiamata Welcome to the Jungle che rappresenta un mezzo di riferimento per l’occupazione e permette di rivolgersi in maniera più specifica alle persone con età compresa fra 20 e 35 anni e in particolare ai profili digitali per i futuri lavori.

