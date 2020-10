Nuove Peugeot 3008 e 5008 rendono più semplici le manovre del parcheggio

Le case automobilistiche stanno compiendo dei grossi passi in avanti nello sviluppo dei sistemi di assistenza alla guida sulle auto per permettere ai conducenti di compiere alcune manovre, come ad esempio i parcheggi, con estrema facilità. Peugeot ha pensato di dotare le nuove Peugeot 3008 e 5008 con i sistemi Visiopark e Park Assist.

Il primo è un sistema di telecamere a 360° controllabili dal guidatore che permette di vedere cosa accade intorno al veicolo. Queste telecamere consentono di monitorare costantemente la vettura tramite il sistema di infotainment presente a bordo dei due SUV. I sensori di parcheggio segnalano eventuali ostacoli presenti attorno alla vettura.

Nuove Peugeot 3008 e 5008: i sistemi Visiopark e Park Assist permettono di parcheggiare in modo più semplice

Durante il parcheggio, il sistema Visiopark mostra la vista dall’alto del SUV e dell’ambiente circostante per una visione a 360°. Il pacchetto Visiopark 1 fornisce una panoramica del retro del veicolo, oltre a rivelare la traiettoria in funzione dell’angolo di sterzo e gli indicatori della distanza dagli ostacoli presenti vicino all’auto.

Il pacchetto Visiopark 2, invece, integra la tecnologia Park Assist che permette di trovare subito un posto auto adatto alle dimensioni delle Peugeot 3008 o Peugeot 5008 passandoci semplicemente davanti a una velocità massima di 30 km/h.

Il funzionamento del Park Assist è molto semplice. Attraverso il display dell’infotainment, il guidatore può scegliere se vuole parcheggiare la vettura in parallelo o in perpendicolare. A questo punto, i sensori del sistema Park Assist, presenti nel paraurti anteriore e posteriore, guidano il SUV in maniera completamente autonoma. Tuttavia, il conducente può riprendere il controllo dell’auto in qualsiasi momento utilizzando i pedali oppure impugnando il volante.

