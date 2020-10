Bosch ora vende i suoi ricambi auto anche online

Bosch ha annunciato nelle scorse ore di aver iniziato a vendere i suoi ricambi auto su Mercado Livre in Brasile. Quest’ultima è considerata la più grande piattaforma di acquisto online presente in America Latina.

I consumatori potranno anche trovare sistemi e prodotti audio offerti da Electro-Voice, un marchio del Gruppo Bosch. Nel Mercado Livre, i prodotti dell’azienda tedesca possono essere trovati nello store ufficiale di Bosch Auto Parts e in quello di Electro-Voice by Bosch.

Bosch: il gruppo tedesco adesso propone in vendita i suoi ricambi auto su Mercado Livre

Il gruppo ha dichiarato che questa iniziativa è stata lanciata per rafforzare la sua presenza sui canali digitali e appartiene alla strategia di seguire i nuovi trend di mercato e di consumi basati sullo shopping online visto che nell’ultimo periodo ha registrato un importante incremento a causa del coronavirus il quale sta limitando parecchio gli spostamenti.

Dopo il buon feedback ottenuto in Argentina nel 2018, Bosch ha deciso di espandere le sue attività in Cile lo scorso anno e ora in Brasile. Inoltre, il piano prevede l’espansione dell’attività in altri paesi dell’America Latina. Mercado Livre non è l’unica piattaforma online su cui è possibile acquistare prodotti Bosch. Infatti, i ricambi auto e altri articoli del gruppo tedesco sono disponibili anche su Amazon.

Attiva le Notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI