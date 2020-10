Nuova Peugeot 308: ecco quale sarà il suo aspetto

Continua lo sviluppo della terza generazione della Peugeot 308. Negli ultimi mesi sono stati numerosi gli avvistamenti di prototipi della nuova Peugeot 308 in pieno giorno. Prendendo come punto di partenza queste foto spia e le nuove informazioni disponibili, sono state create i render che accompagnano questo articolo. Queste ipotesi digitali ci permettono di anticipare come sarà il design della nuova 308.

Nella zona frontale della nuova Peugeot 308 debutteranno dei fari orizzontali molto sottili che si collegano direttamente a una nuova calandra il cui motivo ricorda quella della gamma dei SUV Peugeot. Nuove luci di marcia diurna a LED emanano dai fari, a forma di zanne di leone. Sia il paraurti che il cofano sono nuovi e presentano nuove linee espressive.

La silhouette del veicolo è molto fluida e il punto vita ha un’altezza considerevole. Nella zona posteriore notiamo la presenza di un rivestimento nero che migliorerà la sensazione di larghezza e sportività del veicolo.

Da segnalare anche il discreto ma evidente spoiler sul tetto e il paraurti posteriore. Ricordiamo anche che la nuova generazione della Peugeot 308 farà debuttare il nuovo logo Peugeot. Un distintivo che è stato completamente scoperto in uno dei recenti avvistamenti.

Molto importante è la modifica rispetto al logo attualmente utilizzato dal marchio. E il 308 sarà il primo modello ad usarlo. Un dettaglio che conferma l’importanza di questa compatta per Peugeot.

