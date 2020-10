Nuove foto spia del restyling di Fiat Toro

Arrivano nuove foto spia del restyling che Fiat sta implementando nel pick-up che vende in diversi mercati sudamericani. Ci riferiamo a Fiat Toro che è stata avvistata nei pressi della sede della casa italiana a Torino dove sta proseguendo con i test dell’aggiornamento di metà carriera che il marchio lancerà nella seconda metà del 2021, come modello 2022.

Fiat Toro appare completamente ricoperto di vinile, nonostante sia un lifting e in cui i gruppi ottici anteriori e posteriori sono appena visibili. Tuttavia, il modello subirà delle modifiche che ne aumenteranno l’appeal, con un frontale in cui cambierà completamente la griglia del radiatore, in cui i tecnici e i designer di Fiat hanno deciso di scommettere su un design più moderno ed elegante con sottili barre cromate, che andranno ad affiancare il nuovo emblema del marchio italiano.

Fiat Toro manterrà gli attuali fari superiori ma aggiungerà altri due blocchi, uno per ogni proiettore in posizione più bassa, e con luci a LED. Alcuni dei nuovi gruppi ottici avranno la funzione di fendinebbia integrati. Da dietro, le modifiche saranno minime, mantenendo la stessa forma e la stessa distribuzione delle funzioni di illuminazione.

Per quanto riguarda gli interni, Fiat Toro cambierà i materiali plastici e tessili dei sedili, sostituendoli con altri di maggiore qualità e resistenza, ma introdurrà anche importanti novità sulla plancia. Nonostante sia un modello più incentrato sul lavoro, dovrebbe presentare un quadro strumenti digitale, a partire dalla prima metà del 2021 , quando finalmente il veicolo dovrebbe debuttare.

