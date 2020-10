Jeep Grand Cherokee Blindada: prodotto in Messico il 1000° esemplare

La Jeep Grand Cherokee Blindada n°1000 è uscita dalla linea di produzione Blindajes Alemanes, dedicata esclusivamente al fuoristrada più premiato della storia di FCA Messico, il 2 ottobre scorso.

L’esemplare n°1000 del SUV corazzato è basato sulla versione Limited Luxury Advanced 4×4 che propone un perfetto equilibrio tra eleganza, prestazioni, capacità e tecnologia senza pari, oltre ad avere un’armatura NIJ-IIIA. Quest’ultima è conforme allo standard americano NIJ-0108.01 e a quello ufficiale messicano NOM, il quale garantisce uno sviluppo con i più alti standard di sicurezza del Dipartimento di ingegneria di FCA Messico e Blindajes Alemanes.

Jeep Grand Cherokee Blindada: l’esemplare n°1000 è uscito dalla linea di produzione dello stabilimento FCA

La Grand Cherokee viene prodotta presso lo stabilimento di Jefferson North presente a Detroit mentre l’armatura viene sviluppata e certificata dal Dipartimento di ingegneria di FCA e Blindajes Alemanes secondo i più elevati standard di sicurezza e qualità eseguiti all’interno di uno stabilimento di 12.000 m² dedicato esclusivamente al veicolo di FCA Messico.

Tra le caratteristiche protettive offerte dallo speciale SUV abbiamo delle superfici vetrate che hanno uno spessore di 19 mm e sono costruite da molti strati di polivinile. Questi sono prodotti dalla leader mondiale Isoclima. L’intero veicolo è protetto da un’armatura completa e una copertura contro attacchi da 0° a 90°. Troviamo poi finestrini e parabrezza blindati, sospensioni rinforzate, protezione per il motore, pannello inferiore anti-granata, rinforzi per il telaio e altro ancora.

La Jeep Grand Cherokee Blindada è disponibile sul mercato messicano a un prezzo di 1.850.900 pesos (73.166 euro). Di serie, il SUV corazzato propone specchietti retrovisori esterni con chiusura elettrica, doppio scarico, fari bi-xenon ad alta intensità, luci di marcia diurna a LED, regolazione automatica dell’intensità dei fari, fari fendinebbia a LED premium, cruscotto con inserti luminosi, fanali posteriori a LED, cerchi in alluminio da 20″ e pneumatici Run Flat.

Gli interni della speciale Jeep Grand Cherokee Blindada sono caratterizzati da materiali morbidi di alta qualità e finiture uniche. Fra le caratteristiche incluse di serie abbiamo aria condizionata automatica bi-zona con filtro dell’aria, sedili in pelle nappa con funzione di riscaldamento e regolazione elettrica a otto vie (solo anteriori), illuminazione interna a LED e quadro strumenti con display TFT da 7 pollici personalizzabile.

Troviamo, inoltre, telecomando universale per aprire il garage, presa ausiliaria da 115V, avviamento del motore a distanza, specchietto retrovisore elettronico, sistema di infotainment Uconnect con schermo da 8.4 pollici, impianto audio Alpine premium con 9 altoparlanti, amplificatore da 506W, subwoofer da 10 pollici e tantissimo altro ancora.

Sotto il cofano della Jeep Grand Cherokee Blindada si nasconde un motore Hemi V8 da 5.7 litri che sviluppa una potenza di 360 CV e 529 nm di coppia massima, abbinato a una trasmissione automatica a 8 velocità. Non mancano i sistemi Quadra-Drive II 4×4 e Selec-Terrain. Infine, a bordo del SUV blindato ci sono oltre 70 funzioni di sicurezza.

