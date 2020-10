Questo motore Tesla da 600 CV permette di elettrificare le muscle car

EV West ha annunciato un pacchetto di motori elettrici progettato specificamente pensando ai proprietari delle muscle car.

Quello presente in questo articolo è un propulsore elettrico di Tesla che è stato costruito in collaborazione con Remote Systems per il suo recente progetto che riguarda una Ford Mustang del 1965 resa completamente elettrica. Ciò che rende unico il sistema di EV West è che è stato progettato per essere facilmente inserito sotto il cofano delle muscle car classiche.

EV West presenta un motore elettrico Tesla che rende green le muscle car

Parlando con The Drive, l’azienda ha confermato che il sistema è stato sviluppato per essere montato longitudinalmente con i supporti del motore originali di varie muscle car disponibili sul mercato. Ciò significa che i proprietari possono mantenere la configurazione originale del veicolo collegando il nuovo propulsore direttamente ai vari componenti della trasmissione.

Questo particolare motore elettrico riesce a sviluppare una potenza di circa 600 CV e 900 nm di coppia massima, numeri che potrebbero eguagliare senza problemi un V8 sovralimentato o con turbo. Naturalmente, dato che si tratta di un motore elettrico, l’intera coppia è disponibile fin da subito.

Coloro che desiderano trasformare la propria muscle car in un veicolo elettrico, dovranno procurarsi altri componenti per renderlo fattibile. Ad esempio, il kit di EV West non include parti come batterie, componenti di ricarica, fusibili e sistema di gestione della batteria. L’azienda deve ancora annunciare maggiori informazioni sui prezzi per il pacchetto ma ha dichiarato che costerà tra 25.000 e 35.000 dollari (21.209–29.693 euro).

Attiva le Notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI