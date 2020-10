Fiat Chrysler Middle East annuncia importanti novità

Nell’ambito della sua continua espansione operativa nella regione, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Middle East ha annunciato assunzioni senior per i suoi marchi americani. Marcel Kruetzfeldt è stato nominato Brand Director del marchio in rapida crescita Jeep, mentre Sam Cabani è stato messo a capo dell’iconico marchio Dodge e di Chrysler.

Gli annunci arrivano in seguito alla recente nomina di Markus Leithe a Managing Director di FCA Middle East, come parte di un team di leadership dal nuovo look incaricato di costruire il successo del portafoglio del gruppo di marchi entusiasmanti tra cui Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Ram e Mopar.

Leithe ha accolto con favore i nuovi assunti, commentando: “I marchi del nostro gruppo continuano a rafforzarsi nella regione poiché il nostro portafoglio di prodotti si diversifica ulteriormente e le opzioni di vendita al dettaglio aumentano. Questo rende fondamentale per noi avere un team di leadership in atto per guidare l’espansione in avanti mentre entriamo in questa nuova fase. Marcel e Sam hanno un curriculum impressionante in importanti marchi multinazionali nella regione e siamo entusiasti di averli a bordo “.

Come Brand Director per Jeep presso Fiat Chrysler Middle East, Marcel Kruetzfeldt porta al suo nuovo ruolo oltre un decennio di esperienza in aziende automobilistiche premium come Mercedes-Benz, Audi e Jaguar Land Rover, in vari ruoli interfunzionali tra cui vendite, marketing e sviluppo aziendale. Ha conseguito un MBA presso la Columbia Business School e la London Business School e una laurea in Ingegneria industriale e gestione aziendale presso l’Università di scienze applicate di Brema.

Sam Cabani si unisce al suo ruolo di responsabile del marchio per Dodge e Chrysler con oltre 15 anni di esperienza nella concettualizzazione ed esecuzione di strategie aziendali nei mercati globali, più recentemente come Direttore generale delle vendite e del marketing per Nissan Gulf FZCO a Dubai. Ha conseguito una laurea in gestione aziendale e imprenditorialità presso il College of Business Administration della University of Central Florida.

Ti potrebbe interessare: Fiat Chrysler: parzialmente archiviata la causa contro i motori di Ram 2500 e 3500

Attiva le Notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI