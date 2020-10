Anche sulla Peugeot 508 arriva il PureTech 130 EAT8

In casa Peugeot debutta la 508 nella variante dotata della motorizzazione PureTech 130 EAT8. Si tratta quindi di un’unità a benzina molto interessante in grado di restituire consumi decisamente piacevoli quasi al pari dell’unità plug-in già presentata a inizio 2020. La nuova motorizzazione, prevista sia sulla 508 fastback che sulla variante wagon, introduce un propulsore 1.2 sovralimentato a benzina e dotato di 3 cilindri capaci di 130 cavalli di potenza e 230 Nm di coppia.

La nuova motorizzazione PureTech si può avere sulla Peugeot 508 negli allestimenti Active, Business, Allure e GT Line con prezzi che partono da 32.500 euro. Il propulsore adottato ora anche sulla 508 non è proprio l’ultimo arrivato visto che si tratta di un gioiello del Gruppo PSA, capace di vincere per quattro anni il prestigioso Engine of The Year. Nella denominazione ufficiale se il 130 indica la potenza erogabile, l’EAT8 indirizza verso un cambio automatico a otto rapporti.

Propulsore di approdo alla gamma

Il nuovo PureTech 130 introduce quindi il propulsore di approdo alla gamma della 508. Di recente il propulsore sovralimentato è stato anche omologato secondo la nuova normativa anti inquinamento Euro 6d-TEMP. Non si fa mancare quindi prestazioni interessanti configurabili dai suoi 130 cavalli di potenza e dalla buona coppia a disposizione, in abbinamento a consumi molto contenuti. Il consumo medio combinato viene infatti ufficializzato in 4,8 litri utili per percorrere 100 chilometri, contro i 4,9 litri necessari alla PureTech 180 che possiede invece un 4 cilindri 1.6 da 180 cavalli di potenza.

La velocità massima raggiungibile è pari a 204 km/h mentre lo 0-100 km/h si effettua in 11,1 secondi (per la berlina) che diventano 11,2 per la wagon. Si può già ordinare presso le concessionarie Peugeot, dove il prezzo di partenza pari a 32.500 euro viene proposto per la berlina in configurazione Active (per la wagon bisogna aggiungere 1.000 euro) mentre per la Business bisogna sborsare 34.300 euro che diventano 36.050 nella Allure e 38.050 per la GT Line. Nel listino della 508 rimangono chiaramente anche le motorizzazioni già a disposizione in precedenza.

