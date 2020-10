Ram 2500 Power Wagon 75th Anniversary Edition: proseguono i test su strada

Dopo l’avvistamento avvenuto il mese scorso, sono state pubblicate delle nuove foto spia che ritraggono un altro prototipo senza alcun camuffamento del Ram 2500 Power Wagon 75th Anniversary Edition 2021.

La casa automobilistica americana sta preparando una speciale edizione della famosa targhetta per celebrare i primi 75 anni dei suoi pick-up. Da notare che questo veicolo di prova è stato catturato durante alcuni test sulle strade di Detroit.

Ram 2500 Power Wagon 75th Anniversary Edition: un altro prototipo senza camuffamento è stato avvistato a Detroit

Il 2500 Power Wagon 75th Anniversary Edition catturato in questi scatti presenta una griglia frontale retrò caratterizzata da barre verticali che si aggiungono al look standard del veicolo. Questo riprende alcuni spunti stilistici dal modello originale del 1946. Dalle foto spia possiamo vedere delle pedane laterali, dei cerchi da 17″ con bordi in stile beadlock e una carrozzeria rivestita nella colorazione Anvil Grey che non è disponibile sull’attuale Power Wagon.

Guardando da vicino il profilo laterale del veicolo, possiamo vedere i tubi blu degli ammortizzatori Bilstein che sembrano provenire dal Ram 2500 Power Wagon esistente. Anche alcuni elementi meccanici come la barra antirollio anteriore e i differenziali con bloccaggio dovrebbero trovarsi sotto la carrozzeria.

Il motore V8 da 6.4 litri è probabilmente presente ancora sotto il cofano e in questo caso riesce a sviluppare una potenza di 416 CV e 581 nm di coppia massima. Purtroppo le foto spia non ci mostrano gli interni del Ram 2500 Power Wagon 75th Anniversary Edition ma possiamo aspettarci alcuni badge 75th Anniversary Edition sparsi un po’ ovunque.

Addetti ai lavori ritengono che le concessionarie Ram potrebbero iniziare ad accettare gli ordini per questa special edition prima della fine dell’anno. A giudicare dal prototipo immortalato in questi scatti spia, Ram non sembra essere preoccupata di nascondere il design del pick-up.

Precedente prototipo del Ram 2500 Power Wagon 75th Anniversary Edition

