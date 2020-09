Ram 2500 Power Wagon 75th Anniversary Edition si mostra in alcune foto spia

Il model year 2021 segna il 75º anniversario del leggendario Dodge Power Wagon. Per onorare questo veicolo, Ram ha deciso che festeggerà con stile. Mopar Insiders ha svelato nelle scorse ore che la casa automobilistica americana rilascerà presto un’edizione speciale chiamata Ram 2500 Power Wagon 75th Anniversary Edition.

Il modello special edition celebra la ricca eredità del modello più iconico nel segmento Heavy Duty. Il Power Wagon originale fu lanciato da Dodge nel 1945 come MY 1946. Lo stile della carrozzeria è stato utilizzato fino al 1957 ed è diventato uno dei pick-up off-road più desiderati dai collezionisti. Oggi, il Power Wagon continua ad essere il pick-up off-road più capace presente sul mercato.

Ram 2500 Power Wagon 75th Anniversary Edition: in arrivo una nuova edizione speciale del pick-up off-road

Le prime foto spia del nuovo Ram 2500 Power Wagon 75th Anniversary Edition sono state pubblicate in rete e sono state catturate mentre girava per le strade di Metro Detroit. Dalle immagini possiamo chiaramente vedere il nuovo design della griglia, la nuova colorazione esterna Anvil e i nuovi cerchi da 17″.

Oltre a questo, il Power Wagon 75th Anniversary Edition proporrà di serie badge 75th Anniversary su plancia centrale, sedili anteriori, vano portaoggetti e montante C, decalcomanie Power Wagon sulle portiere anteriori e sul portellone posteriore, nuove pagine per il sistema di infotainment dedicate all’off-road, interni in pelle premium, inserti in nero lucido per il cruscotto, fari anteriori a LED, sistema Uconnect con display touch da 12 pollici e navigatore, impianto audio Harman & Kardon con 17 altoparlanti e altro ancora.

Il Ram 2500 Power Wagon 75th Anniversary Edition sarà disponibile in tutte le colorazioni previste per il Power Wagon standard, più due esclusive per il model year 2021 e per questa speciale edizione: Molten Orange/Diamond Black e Anvil/Diamond Black (visibile in foto). Secondo fonti di Mopar Insiders, il pacchetto avrà un prezzo di listino di 5920 dollari (4996 euro).

