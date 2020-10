Nuova Jeep Grand Cherokee: ecco i render più accurati emersi fino ad ora

Negli ultimi mesi sono iniziate ad emergere le prime informazioni riguardanti la prossima generazione della Jeep Grand Cherokee. Prendendo in considerazione le ultime foto spia trapelate su Internet e alcuni nuovi dettagli, Motor1.com ha realizzato un progetto digitale in cui immagina come potrebbe essere l’aspetto finale del nuovo SUV.

Il noto sito Web afferma di aver ricevuto alcune foto spia recenti, sia dell’esterno che dell’abitacolo, su cui ha potuto lavorare per sviluppare questi render. Secondo Motor1.com, la presentazione del Jeep Grand Wagoneer Concept ha fornito ulteriori indizi sulla direzione del design adottata dalla casa automobilistica americana.

Nuova Jeep Grand Cherokee: la prossima generazione del SUV potrebbe essere davvero così

Ancora più importante, il sito Web si è messo in contatto con alcune fonti affidabili del settore i quali hanno fornito nuove informazioni sulla prossima generazione del veicolo. Tutti questi dati hanno dipinto un’immagine molto chiara che ci porta ai render presenti in questo articolo.

Come è possibile vedere dalle foto, la nuova Grand Cherokee condividerà diverse somiglianze con il Grand Wagoneer Concept. Le prese d’aria angolari presenti anteriormente sono più piccole e inoltre possiamo vedere le luci a LED orizzontali nella parte superiore.

I fanali posteriori di forma stretta, però, non si allungano attraverso il portellone come visto sul SUV concept. La parte inferiore sarà invece molto simile a quella del Grand Wagoneer. Sempre sul retro possiamo apprezzare i terminali di scarico di forma trapezoidale con il loro design prominente.

Spostandoci nell’abitacolo, le foto spia hanno permesso a Motor1.com di rappresentare qualcosa di molto vicino a ciò che troveremo sulla nuova Jeep Grand Cherokee. Questi scatti, inoltre, sono stati combinati con le informazioni provenienti dalle stesse fonti.

Il risultato è un abitacolo caratterizzato da finiture in legno sul cruscotto e sui pannelli delle portiere. In generale, il SUV dovrebbe offrire un ambiente molto elegante e confortevole. Per quanto riguarda la presentazione, la casa automobilistica americana dovrebbe svelare la nuova Jeep Grand Cherokee entro la fine di quest’anno o all’inizio del 2021.

Attiva le Notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI