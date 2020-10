FCA Austria presenta a Grafenegg una novità importante

Il 6 ottobre FCA Austria ha presentato la nuova Fiat 500, il primo veicolo puramente elettrico del tradizionale marchio italiano, durante una colazione di lavoro nell’ambiente del Castello di Grafenegg.

Tra i circa 120 partecipanti (tra business e trade oltre che business partner), l’Amministratore Delegato di FCA Austria Markus Wildeis, insieme al noto moderatore Rudi Rubinek, ha accolto anche l’Ambasciatore d’Italia in Austria Sergio Barbanti, che ha espresso la sua gioia per la nuova Fiat 500, sia in termini di elettrificazione che, ovviamente, del nuovo design elegante.

Con la nuova Fiat 500, il primo veicolo ad alimentazione puramente elettrica di Fiat Chrysler Automobiles (FCA), il marchio stabilisce nuovi standard nel segmento dei veicoli a zero emissioni con il motto “È ora di creare un futuro migliore”. Ora offre più spazio, una tecnologia ancora più innovativa e un nuovo stile che combina il fattore mobilità del futuro con elementi di design delle due precedenti generazioni di modelli. “Basata su 63 anni di storia automobilistica, la nuova Fiat 500 incarna una city car moderna e iconica e rimane ancora una Cinquecento”, ha detto Wildeis.

Oltre alla nuova Fiat 500, sono state presentate anche altre novità dei singoli marchi di FCA Austria. I responsabili dei rispettivi marchi hanno presentato la nuova Alfa Romeo Giulia GTAm, limitata a 500 esemplari in tutto il mondo, le versioni ibride plug-in di Jeep Renegade e Compass nonché il futuro E-Ducato di Fiat Professional.

