Fiat Chrysler annuncia un importante cambiamento in Austria

Fiat Chrysler Austria ha un nuovo amministratore delegato: dopo quasi tre anni nella sede di Torino, Markus Wildeis sta tornando in Austria e da quel momento in poi assumerà la carica di amministratore delegato. In questa posizione, succede a Stefan Kappacher, che, dopo quasi tre anni come amministratore delegato in Austria, assume una posizione dirigenziale per la mobilità elettrica nel gruppo FCA.

Markus Wildeis ha molti anni di esperienza in vari settori dell’industria automobilistica. Il master tecnico automobilistico qualificato e il master in economia. Inoltre il nuovo numero uno di Fiat Chrysler Austria ha lavorato in varie posizioni per il Gruppo FCA dal 2008 dopo dieci anni di varie posizioni dirigenziali nel settore automobilistico.

In Austria, il 43enne è stato recentemente responsabile dei marchi Fiat e Abarth presso FCA Austria dal 2015 al 2017 prima di assumere la posizione di Direttore delle operazioni per Austria, Svizzera, Europa centrale e orientale (Ungheria) a novembre 2017 , Slovacchia, Repubblica Ceca) Grecia e Serbia presso la sede FCA a Torino.

Più di recente, Wildeis è stato responsabile delle operazioni commerciali per Germania, Regno Unito e Irlanda da febbraio 2019 ed è stato responsabile di un fatturato annuo di 250.000 veicoli. È stato anche responsabile dei programmi di fidelizzazione di tutti i mercati europei ed è stato membro del Comitato commerciale EMEA, il più alto organo decisionale della FCA nell’area economica di Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

