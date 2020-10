Fiat Toro: ad ottobre sconti su tutta la gamma

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno e la gamma 2021 già lanciata, il sito ufficiale delle offerte di Fiat in Brasile promuove condizioni di vendita speciali per il pickup Fiat Toro. Praticamente tutte le versioni di finitura del pick-up medio-compatto stanno uscendo con prezzi scontati durante il mese di ottobre per la vendita al dettaglio. Gli importi possono essere ridotti fino a R $ 22.600.

Il Fiat Toro 2021 non ha cambiato nulla di importante nell’elenco delle attrezzature del pickup, ma ha rimosso la versione con motore 2.4 e ha aumentato i prezzi fino a R $ 4.000. Gli sconti più bassi vanno alle versioni entry con motore 1.8 flex da 139 CV di potenza, sia in opzione manuale che automatica.

Chi prende la gamma 2020 nelle versioni Endurance o Freedom flex avrà uno sconto di R $ 18mila sui prezzi di listino. Nel caso del Toro Endurance con cambio manuale, attualmente fissato a R $ 100.990 nella riga 2021, il valore potrebbe scendere a R $ 82.990. Il flex più costoso, Freedom automatic, passerebbe da R $ 120.990 a R $ 102.990.

A partire dalle versioni con motore 2.0 turbodiesel da 170 CV, trazione integrale e cambio automatico a nove rapporti, Fiat offre due fasce di sconto: fino a R $ 19.600 in meno per le configurazioni di ingresso diesel Endurance e Freedom, o anche R $ 22.600 di sconto sui prezzi per le versioni Volcano, Ranch e Ultra diesel.

Per quanto riguardala Fiat Toro Ultra 2021, con un prezzo annunciato di R $ 173.990, può essere acquistata per R $ 151.390 applicando lo sconto totale per l’acquisto di un’unità 2020. Ci saranno 100 unità disponibili in stock per ciascuna delle gamme di sconto, compresi quelli applicati ai modelli flessibili.

