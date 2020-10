Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce del 1961 in vendita

Questa Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce del 1961 è una vera macchina da corsa che è stata inizialmente modificata per partecipare al circuito delle corse d’epoca Euro negli ultimi 20 anni. Adornata con una bellissima vernice rossa con il badge # 26 sul lato, questo veicolo è stato realizzato dentro e fuori per il puro potenziale da corsa.

L’auto è alimentata da un motore a doppia camma in linea quattro di Alfa Romeo con un LSD, cambio manuale a quattro velocità, gruppo frizione Tilton e un serbatoio del carburante in alluminio fabbricato su misura che può essere trovato nel pavimento del bagagliaio.

Il blocco motore è stato revisionato e presenta tutti i rinforzi aggiornati di cui avresti bisogno in un’auto da corsa: pistoni, bielle, alberi a camme, doppi carburatori Weber 40DCOE 2 e un sistema di scarico con tubi dritti personalizzato. Attualmente, il contachilometri segna 53.000 km anche se, come accade con queste vecchie auto da corsa, il chilometraggio effettivo è sconosciuto.

Il corpo di questa Alfa Romeo Giulietta Sprint veloce del 1961 è in discrete condizioni. A causa della conformità ai requisiti per le corse, i paraurti anteriore e posteriore sono stati strappati, mancano le modanature della parte inferiore della carrozzeria e sono presenti diversi frammenti di vernice intorno all’auto. Il veicolo ha subito riparazioni – essendo un’auto da corsa e tutto il resto – e ha sostituito la lamiera sulla parte anteriore dell’auto come notato dalle saldature visibili dall’interno.

Attualmente, questa Alfa Romeo Giulietta Sprint veloce del 1961 è arrivata a $ 15.750 USD con 5 giorni rimanenti alla conclusione dell’asta , ma è probabile che il suo prezzo salirà ancora poiché è un’auto classica europea dei primi anni ’60.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo 4C: un esemplare immacolato è disponibile all’asta

Attiva le Notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI