PSA: Gaetano Thorel presenta la strategia di mobilità del gruppo

In occasione della Milano Design City, la manifestazione internazionale dedicata alla cultura del progetto e dell’innovazione, si è svolto il The new urban mobility: sustainable, safe and accessible.

Federico Parolotto, Senior Partner Mobility in Chain, ha messo a confronto Gaetano Thorel – CEO di PSA Italia – e Valentino Sevino – direttore dell’area pianificazione mobilità di AMAT (Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio di Milano) – circa le nuove sfide della mobilità che richiedono un approccio sinergico tra pubblico e privato.

PSA: Gaetano Thorel partecipa a un talk dove parla dei futuri piani del gruppo

Durante quest’occasione è stato anche presentato l’avanzamento del percorso di elettrificazione attuato dal gruppo automobilistico francese per far fronte ai recenti cambiamenti climatici. PSA ha l’obiettivo di offrire un modello elettrificato per ogni vettura e veicolo commerciale entro il 2025.

Nel talk The new urban mobility: sustainable, safe and accessible si è discusso anche della Citroën Ami 100% elettrica che rappresenta al meglio la mobilità urbana sostenibile, sicura e accessibile e che si sposa perfettamente con le necessità di mobilità milanese in continua trasformazione in cui cresce la propensione alla mobilità individuale utilizzando differenti mezzi di trasporto in funzione delle varie esigenze.

Il talk si è tenuto all’interno di Spazio Citroën presente in via Tortona 31, dove tra l’altro è stata presentata anche la Ami tramite Time To Be My Ami.

