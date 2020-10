Auto e cibo, coppia divina. Mirafiori Motor Village con ristorazione: lo storico flagshipstore del gruppo FCA inaugura in questi giorni una nuova area dedicata al cibo. Non solo showroom dei sei marchi del gruppo: Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep e Lancia. Ma anche centro polifunzionale dedicato alla clientela a 360°.

Mirafiori Motor Village con ristorazione: rinascita post lockdown

Nello storico quartiere Mirafiori di Torino, il flagship store di FCA ha sempre rappresentato un punto d’incontro e di riferimento per Torino. Dopo i mesi di lockdown, torna a riappropriarsi della sua anima di centro polifunzionale, aperto alla città. La notizia dell’apertura del bistrot è un ulteriore segnale positivo della voglia di futuro del quartiere e della città. Il 29 novembre il Mirafiori Motor Village ospiterà TEDxTorino Salon.

FCA più Gerla: auto e cibo

Il nuovo partner scelto da FCA per il rilancio del bistrot è Gerla 1927. Storico brand torinese che porterà in piazza Cattaneo la qualità. Dalla colazione alla cena, Motor Village Bistrot parlerà un linguaggio gastronomico semplice ma di qualità. Caffetteria, pasticceria, ristorazione e pizzeria saranno i cardini. Fiore all’occhiello del nuovo Motor Village Bistrot sarà la pasticceria, curata dalla pastry chef Evi Polliotto. Grande attenzione verrà data anche alle farine, tutte Made in Italy.

Dalle ore 17 l’aperitivo sarà curato dal bartender Cosmo Violi, pioniere nei pre mix di frutta fresca, tè e spezie orientali.

