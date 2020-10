Citroën presenta il nuovo kit Type HG per Space Tourer e Jumpy

Dopo aver presentato il modello più grande basato sul Citroën Jumper 2017, la casa automobilistica francese ha annunciato il nuovo kit Type HG per i Citroën Space Tourer e Jumpy durante l’evento Modena Motor Gallery 2020 tenutosi il mese scorso.

Il concetto di base è lo stesso di prima, ossia i pannelli esterni possono essere montati sulla carrozzeria del furgone senza effettuare ulteriori modifiche. Una volta che tutti i pezzi sono stati disposti correttamente si ha un design molto simile all’originale Citroën Type H, soprattutto il frontale caratterizzato da grandi fari rotondi.

Type HG: Citroën presenta il nuovo kit per Space Tourer e Jumpy

L’azienda proporrà il kit Type HG in diverse lunghezze e stili di carrozzeria. Ci sono cinque diversi modelli di base fra cui scegliere e per ogni modello sono disponibili tre lunghezze: XS, M e XL.

A seconda della configurazione scelta, è possibile ospitare all’interno fino a otto passeggeri. Il progetto è nato nel 2017 quando Fabrizio Caselani ha svelato il modello più grande sviluppato in collaborazione con David Obendorfer.

Del pacchetto Type H sono stati prodotti soltanto 70 esemplari mentre per quanto riguarda il Type HG non si conosce ancora al momento la quantità prevista. Il prezzo del kit di trasformazione, indipendentemente dalla lunghezza e dal tipo di carrozzeria scelti, è di 14.800 euro e include anche il montaggio e la verniciatura. È possibile comunque scoprire il listino dei prezzi completo tramite il PDF ufficiale disponibile a questo link.

