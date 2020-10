Jeep Grand Cherokee Trackhawk ritorna in Australia

La prestante Jeep Grand Cherokee Trackhawk è ritornata sul mercato australiano, proponendo agli acquirenti grandi prestazioni grazie al motore V8 presente sotto il cofano. Rispetto alla variante del 2018, il model year 2020 ora disponibile in Australia ha ricevuto alcune modifiche.

Tuttavia, la caratteristica principale del Trackhawk rimane ancora il suo motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che produce di 717 CV e 868 nm di coppia massima. L’intera potenza del propulsore viene scaricata su tutte e quattro le ruote attraverso una trasmissione automatica a 8 velocità con convertitore di coppia.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk: debutta in Australia il model year 2020 del SUV performance

Secondo quanto dichiarato dalla casa automobilistica americana, il SUV da 2399 kg è capace di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi, grazie anche al sistema Launch Control proposto di serie. Un’altra caratteristica molto interessante offerta dalla Grand Cherokee Trackhawk è l’impianto frenante Brembo.

Disponibile ad un prezzo di 139.500 dollari australiani (84.523 euro), il SUV Trackhawk 2020 è 5360 dollari australiani (3247 euro) più costoso del modello 2018. Tuttavia, il brand di FCA afferma che il veicolo aggiornato offre un valore di oltre 13.000 dollari australiani (7876 euro) rispetto alla versione precedente.

Di serie, il prestante veicolo propone nuovi cerchi in lega leggera da 20″, pneumatici Pirelli P-Zero larghi 254 mm, sistema di infotainment aggiornato e rivestimento in pelle Signature Laguna. Gli interni ora sono stati allineati al resto della gamma della Grand Cherokee in quanto adesso abbiamo il sistema di infotainment Uconnect 4 con display touch da 8.4 pollici e supporto Apple CarPlay e Android Auto.

Davanti al conducente della Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2020 troviamo un quadro strumenti con schermo da 7 pollici mentre il sistema Selec-Track permette di selezionare fra le cinque modalità di guida disponibili: Auto, Sport, Track, Snow e Tow.

