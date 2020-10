Nuova Peugeot 5008 parte da 32.374 euro nel Regno Unito

Peugeot ha deciso di annunciare l’ultimo restyling della Peugeot 5008 che porta con sé un nuovo look, nuove tecnologie a bordo e un design più aerodinamico, seguendo quanto fatto con la sorella minore 3008.

Nelle scorse ore, la casa automobilistica francese ha svelato i prezzi del SUV che riguardano il Regno Unito, che partono da 29.585 sterline (32.374 euro) per la versione Active entry-level, passando a 31.435 sterline (34.398 euro) per l’allestimento Allure di fascia media fino ad arrivare alla top di gamma GT che parte da 33.485 sterline (36.642 euro).

Nuova Peugeot 5008: il marchio francese ha annunciato i prezzi per il mercato UK

Ogni allestimento disponibile per la Peugeot 5008 2021 può essere aggiornato con un pacchetto che apporta ulteriori modifiche allo stile e all’equipaggiamento. Ad esempio, la versione Active propone cerchi in alluminio da 17″, aria condizionata bi-zona e avviamento senza chiavi. Aggiungendo l’Active Pack, si ottengono specchietti ripiegabile elettricamente, telecamera posteriore con vista a 180° e sensori di parcheggio anteriore.

Il cambiamento principale visibile sul model yera 2021 della 5008 è il frontale rivisto, in linea con i modelli più recenti di Peugeot come la 208 e la 508. Questo è caratterizzato da una griglia senza cornice, collegata a un paraurti e affiancata da nuove luci diurne a LED.

Il numero del SUV è stato applicato per la prima volta anche al bordo anteriore del cofano. Qui troviamo fari ridisegnati e prese d’aria laterali in nero lucido. I fari e le luci dei freni a LED sono disponibili di serie su tutta la gamma della nuova Peugeot 5008. Da notare che quelle posteriori sono ricoperte da un pannello fumé.

Passando all’abitacolo, la 5008 2021 dispone del sistema di infotainment i-Cockpit con display touch da 10 pollici, un quadro strumenti digitale personalizzabile da 12.3 pollici e vari controlli fisici per le funzioni essenziali. Non mancano il supporto Apple CarPlay e Android Auto e la ricarica wireless per smartphone. Attraverso il selettore della modalità di guida è possibile scegliere fra Normal, Sport e Eco, a seconda delle proprie necessità.

A bordo della nuova Peugeot 5008. Troviamo anche diversi sistemi di assistenza alla guida come la frenata automatica di emergenza e la funzione di riconoscimento dei segnali stradali. Proprio come la versione precedente, la nuova 5008 può essere scelta con due motori a benzina e diesel, con potenze che vanno da 130 a 180 CV.

Il propulsore entry-level a benzina a tre cilindri da 1.3 litri oppure in alternativa è possibile optare per il diesel a quattro cilindri da 1.5 litri. Entrambi possono essere abbinati a un cambio manuale a 6 rapporti o automatico a 8 velocità. Disponibili anche i benzina a quattro cilindri da 1.6 litri e diesel da 2 litri che possono essere abbinati esclusivamente a trasmissioni automatiche.

