Alfa Romeo Giulietta: anche ad ottobre in offerta con anticipo zero

In vista della fine definitiva della produzione, programmata tra il mese di novembre e il mese di dicembre (maggiori dettagli ufficiali arriveranno nelle prossime settimane), l’Alfa Romeo Giulietta continua a rappresentare una parte importante della gamma del marchio italiano che ripropone ad ottobre nuove offerte dedicate alla sua segmento C.

Il Model Year 2020 della Giulietta, presentato in sordina alcuni mesi fa, è nuovamente in offerta con la possibilità di acquistare i modelli disponibili in pronta consegna con anticipo zero e con l’adesione a differenti soluzioni di finanziamento. A disposizione dei clienti interessati alla Giulietta, infatti, ci sono svariate opzioni d’acquisto e di risparmio.

In particolare, segnaliamo il ritorno del finanziamento Mini Rata, pensato per cui vuole ridurre al minimo la rata mensile della Giulietta. Da notare anche il nuovo Alfa Flexi che consente di scegliere la data di inizio del pagamento rateale. Ricordiamo, in ogni caso, che la Giulietta non è ordinabile ma disponibile solo in pronta consegna.

Ecco le offerte:

Le offerte con anticipo zero per la Giulietta

La principale novità del mese di ottobre per l’Alfa Romeo Giulietta è l’introduzione del finanziamento Alfa Flexi. Si tratta di una soluzione che continua a conservare il vantaggio dell’anticipo zero. Questa soluzione permette di accedere a sino 10 mila Euro di vantaggi anche senza rottamazione oltre a poter scegliere dopo quanti mesi iniziare il pagamento delle rate (tra 1, 3 e 6 mesi).

L’esempio proposto dal sito Alfa Romeo riguarda una versione non presente nella gamma della Giulietta MY 2020 ma in quella del MY 2019. Si tratta, infatti, della Giulietta Super con motore 1.4 Turbo benzina da 120 CV. Tale versione risulta essere acquistabile con un prezzo promozionale di 16.800 Euro grazie al finanziamento Alfa Flexi. La soluzione prevede anticipo zero e 84 rate mensili da 266,50 Euro cadauna. L’importo totale dovuto è 22.410 Euro. Il finanziamento prevede TAN fisso 6,75% (salvo arrotondamento rata) e TAEG 8,93%.

Da segnalare la disponibilità del finanziamento Mini Rata, una soluzione già proposta nei mesi scorsi. Questo finanziamento prevede il pagamento di 24 rate mensili di importo contenuto e poi di ulteriori 72 rate mensili di importo più elevato per un totale di 96 rate mensili. Si tratta di una soluzione decisamente a lungo termine. A differenza di quanto proposto in passato, l’inizio del pagamento rateale è fissato a 30 giorni e non nel 2021.

Per una Giulietta Ti con motore 1.4 Turbo Benzina da 120 CV, l’offerta prevede anticipo zero e 24 rate mensili da 199 Euro. Successivamente sono previsto altre 72 rate mensili da 297,83 Euro. L’importo totale dovuto è di 26.214,36 Euro con TAN fisso 6,75% (salvo arrotondamento rata) e TAEG 8,44%.

Ricordiamo che la gamma della Giulietta MY 2020 continua a poter contare, oltre che sul benzina da 120 CV, anche sul motore 1.6 turbo diesel da 120 CV abbinabile anche al cambio automatico oltre che al manuale (unica opzione per il benzina). In listino ed anche in pronta consegna, c’è anche la possibilità di puntare sulla Giulietta Veloce con motore 2.0 turbo diesel da 170 CV e cambio automatico.

Il listino della Giulietta MY 2020, oltre all’allestimento base, include le versioni Ti e Sprint a cui si affianca la Veloce. Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito di Alfa Romeo o recarsi direttamente in concessionaria.

