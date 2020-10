La leadership di Fiat Strada significa una nuova era nel mercato brasiliano?

La scorsa settimana, Fenabrave ha rilasciato i numeri ufficiali delle immatricolazioni in Brasile a settembre. Un tempo leader indiscusso, Chevrolet Onix ha perso nuovamente la sua leadership mensile, questa volta a favore del pickup Fiat Strada. Prima di allora, a luglio era stato superato dalla Volkswagen T-Cross. Con ciò, negli ultimi tre mesi, due veicoli commerciali sono riusciti a superare le berline compatte che storicamente in Brasile sono le vetture con più vendite.

Il successo di Fiat Strada dimostra che anche in Brasile piano piano qualcosa sta cambiando. A poco a poco, il mercato brasiliano è diventato una versione in miniatura del mercato statunitense. Gli americani già da tempo preferiscono pick-up e SUV , ma di dimensioni molto più grandi rispetto ai modelli più popolari in Brasile. Il Ford F-150, un pickup di grandi dimensioni, è stato per anni il veicolo più popolare nel paese per Donald Trump. Anche i SUV di medie e grandi dimensioni, come Chevrolet Equinox e Jeep Cherokee, sono tra i preferiti in USA.

In Brasile, il mercato ha abbracciato veicoli compatti e motori più piccoli. Per decenni il dominio è stato di hatchback, berline e furgoni, ma sempre di dimensioni compatte. Tuttavia, con la comparsa dei SUV, il pubblico brasiliano ha iniziato a guardarli con più affetto. L’ondata di SUV compatti negli ultimi dieci anni ha aperto la strada alla popolarità di questi veicoli. Oggi, praticamente tutti i produttori hanno almeno un SUV nel loro portafoglio. A poco a poco, la classifica delle vendite è stata popolata da SUV compatti, con molti di loro che hanno fatto la loro presenza nella lista delle 20 auto più vendute in Brasile.

La stessa Fiat ormai lo ha capito e infatti oltre a puntare su Pickup quali Fiat Strada e Toro, nei prossimi anni lancerà due nuovi SUV che dovrebbero far aumentare di molto le sue immatricolazioni nell’importante mercato latino americano.

Ti potrebbe interessare: Brasile: Fenabrave migliora le sue previsioni di vendita per il 2020

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI