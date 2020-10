Ferrari: mega raduno al Da Vinci Village previsto per questo weekend

Il weekend in arrivo (10-11 ottobre) sarà particolarmente importante per ogni appassionato e possessore di auto Ferrari.

Nel piazzale del centro commerciale Da Vinci Village di Fiumicino (Roma) si svolgerà un mega raduno dove sarà possibile ammirare tantissime supercar sia moderne che classiche dello storico marchio modenese. In particolare, all’incontro parteciperanno 43 esemplari di Maranello, tutti appartenenti ai soci del club Ferrari Passione Rossa, uno dei più importanti al mondo.

Ferrari: 43 vetture del cavallino rampante si riuniranno presso il centro commerciale Da Vinci Village

La direzione del Da Vinci Village, uno dei più grandi centri commerciali presenti in Italia e in Europa, ha voluto commentare questo importante appuntamento dedicato ai fan del cavallino rampante, affermando: “È un evento di portata internazionale grazie al prestigio che il Club Ferrari ha ottenuto negli anni con i traguardi del suo fondatore, Fabio Barone, e all’ultimo primato mondiale conquistato il 6 luglio 2019, quando 30 Ferrari sono arrivate al Circolo Polare Artico“.

L’intero equipaggio di Ferrari partirà da Roma sabato 11 ottobre alle 15:00 per svolgere un tour per le strade della capitale. Alle 17:00 dello stesso giorno arriveranno al centro commerciale dove ci sarà anche la sindaca Virginia Raggi, oltre a giornalisti, fotografi e appassionati. L’evento sarà rappresentato da due persone note della TV italiana: Milena Miconi e Miriana Trevisan.

Tutte le varie supercar di Maranello sfileranno lungo il viale centrale del Da Vinci Village. Il giorno successivo, domenica 11 ottobre, le vetture saranno esposte all’interno di un’area specifica accessibile al pubblico, ovviamente rispettando tutte le norme previste per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Infine, i più appassionati potranno salire a bordo delle Ferrari assieme ai proprietari per fare un giro.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI