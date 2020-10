Dodge Viper: venduti due esemplari nuovi nell’ultimo trimestre

L’ultima Dodge Viper è uscita dalla linea di produzione della Conner Valley nell’agosto del 2017, quindi ben tre anni fa. Nonostante ciò, ci sono ancora alcuni esemplari in vendita in varie concessionarie americane. Secondo quanto riportato da Motor Biscuit, negli ultimi tre mesi sono state vendute due nuove Viper.

Non è difficile credere che ci siano ancora delle nuove unità della famosissima sportiva a due porte in attesa di essere comprate. Oltre a questo, alcuni showroom potrebbero avere molti esemplari nascosti dell’ultimo model year all’interno di depositi in attesa di rivenderli nel momento in cui il valore della vettura salirà.

Dodge Viper: i concessionari del brand sono riusciti a vendere due esemplari nuovi di zecca

La Dodge Viper è ancora tuttora un bolide davvero performante grazie al suo motore V10 montato anteriormente capace di sviluppare una potenza di 649 CV. Nonostante ciò, le vendite della Viper non sono state mai molto alte rispetto alle auto sportive di fascia alta proposte da altre case automobilistiche.

Per questo motivo il marchio di FCA ha deciso di smettere di produrre e di vendere la Viper il 16 agosto 2017. Da quando la produzione è stata interrotta, le vendite si sono ridotte parecchio. Basti pensare che nel 2018 sono stati immatricolati solo 19 esemplari mentre nel 2019 solo cinque.

Nell’ultimo trimestre di quest’anno, i concessionari Dodge sono riusciti a convincere due clienti ad acquistare una Dodge Viper nonostante la recessione economica e la pandemia globale che stiamo attraversando in questi ultimi mesi.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI