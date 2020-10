CarCloud Collection: Leasys adesso permette di guidare una Maserati in abbonamento

Leasys, controllata di FCA Bank, ha annunciato nelle scorse ore una nuova formula chiamata CarCloud Collection che permette per la prima volta di guidare in abbonamento una vettura di Maserati. A seconda delle necessità sarà possibile scegliere di mettersi al volante di un Levante o di una Ghibli.

CarCloud Collection rappresenta l’evoluzione premium del servizio di auto in abbonamento che è stato già scelto da oltre 8000 persone in Italia. Il servizio è stato pensato sia per i clienti privati che per i liberi professionisti e consente di prenotare l’auto e ritirarla dopo 48 ore presso uno dei Leasys Mobility Store abilitati presenti al momento a Napoli, Milano, Torino, Venezia, Bologna, Firenze e Roma.

CarCloud Collection: ecco il nuovo servizio in abbonamento di Leasys per guidare una Maserati

Per potersi abbonare al nuovo CarCloud Collection è necessario effettuare l’iscrizione tramite Amazon al costo di 249 euro per poi convertire il voucher online utilizzando il sito Web di Leasys CarCloud. Dopo aver acquistato il voucher, sarà possibile guidare una Maserati Levante o una Maserati Ghibli pagando 1099 euro al mese.

L’abbonamento potrà essere rinnovato ogni mese fino a un massimo di 12 mesi per una durata minima di 30 giorni, passati i quali potrà essere disdetto senza pagare alcuna penale.

All’interno del costo mensile sono inclusi tutti i servizi necessari per guidare con tranquillità come ad esempio bollo auto, garanzia, manutenzione, cambio pneumatici, assicurazione kasko e altro ancora. Tuttavia, è possibile acquistare dei servizi aggiuntivi come la seconda guida, assicurazione kasko senza franchigie e il cambio pack.

