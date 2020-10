Citroën C4 ed e-C4: aperti gli ordini nel Regno Unito da 20.990 sterline

Citroën ha aperto gli ordini delle nuove Citroën C4 ed e-C4 anche nel Regno Unito con prezzi di partenza rispettivi di 20.990 sterline (23.108 euro) e di 29.180 sterline (23.108 euro). Secondo quanto dichiarato dalla casa automobilistica francese, i due nuovi crossover sono stati pensati per dare una scossa al segmento, oltre a dare la possibilità di scegliere fra propulsori a benzina, diesel o elettrico.

Il nuovo veicolo viene proposto agli automobilisti britannici con una scelta di quattro allestimenti e cinque diversi motori, più di il modello e-C4 a zero emissioni. Tuttavia, alcuni powertrain non saranno disponibili in UK fino alla primavera del 2021 mentre la e-C4 verrà venduta in soli tre allestimenti.

Citroën C4 ed e-C4: i nuovi crossover debuttano anche nel mercato britannico

Per 20.990 sterline è possibile ottenere la versione entry-level Sense che viene fornita di serie con fari a LED e cerchi in lega da 18″. Oltre a questo, abbiamo un display touch da 10 pollici ad alta risoluzione che domina il cruscotto, sensori di parcheggio posteriori, climatizzatore bi-zona e supporto Apple CarPlay e Android Auto per collegare il proprio smartphone.

L’allestimento Sense ottiene anche il pacchetto Safety Pack con frenata di emergenza autonoma che attiva in automatico i freni se rileva una collisione imminente. Questo sistema viene accompagnato dall’assistenza per il mantenimento della corsia e ai vari avvisi di attenzione del conducente.

L’allestimento Sense Plus aggiunge display head-up, navigatore satellitare, supporto per tablet nella parte anteriore e telecamera posteriore. Presenti anche degli specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e uno specchietto retrovisore interno elettrocromatico.

In cima alla gamma abbiamo gli allestimenti Shine e Shine Plus

Un gradino sopra abbiamo la versione Shine che parte da 26.390 sterline (29.049 euro). Questa porta sulle Citroën C4 vetri posteriori privacy, ingresso senza chiave e sensori di parcheggio anteriori. L’allestimento offre anche una serie di funzioni di sicurezza tra cui cruise control adattivo e monitoraggio dell’angolo cieco.

Infine, abbiamo l’allestimento top di gamma Shine Plus che aggiunge impianto audio Hi-Fi premium, rivestimento parzialmente in pelle, sedili anteriori riscaldati, caricatore wireless per smartphone e regolazione elettrica del sedile. Sotto il cofano ci sono tre motori a benzina e diesel.

Il propulsore PureTech da 100 CV viene proposto di serie con un cambio manuale a 6 marce mentre il PureTech da 130 CV volendo può essere scelto anche con trasmissione automatica. Il PureTech da 155 CV, invece, sarà disponibile solo con cambio automatico. In alternativa sono disponibili i propulsori diesel BlueHDi da 110 CV con cambio manuale a 6 velocità e il più potente BlueHDi da 130 CV con trasmissione automatica a 8 rapporti.

La nuova Citroën e-C4, invece, sarà disponibile negli allestimenti Sense Plus, Shine e Shine Plus con un motore elettrico da 134 CV e una batteria da 50 kWh che garantisce fino a 350 km di autonomia. La batteria può essere caricata fino all’80% in 30 minuti usando un caricatore rapido da 100 kWh mentre 7 ore e mezza sfruttando una wallbox domestica da 7,4 kWh.

