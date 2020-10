Dodge Challenger cabrio del 1970 si trasforma in una R/T

In generale, i cloni delle auto più famose non sono molto apprezzate dalle persone ma in certi casi sono la soluzione più vicina per poter ottenere le caratteristiche e il design di un determinato veicolo pagandolo a un prezzo molto più allettante.

È il caso di questa Dodge Challenger cabrio del 1970 che è stata convertita per essere trasformata in un modello R/T ed è probabile che venga venduta a un prezzo inferiore rispetto a quello del modello originale.

Dodge Challenger: un esemplare cabrio del 1970 è stato trasformato in una replica della R/T

Questa Challenger era originariamente equipaggiata con un motore a sei cilindri ma successivamente è stato sostituito con un V8 340 da 5.6 litri abbinato a un carburatore Holley e a una trasmissione manuale a 4 velocità. Pare che questo propulsore sia stato prodotto tra il 1968 e il 1973 ma purtroppo non sappiamo quando sia stato installato esattamente su questa R/T tribute.

Il resto della Dodge Challenger è rimasto praticamente originale, secondo la descrizione dell’annuncio di vendita presente su eBay. Esternamente, la muscle car è dipinta nella colorazione B5 Blue e si presenta in condizioni davvero buone. Inoltre, possiamo vedere il badge Challenger R/T e i cerchi Mopar da 14″ avvolti da pneumatici Defender SRX-4 progettati per le drag race.

Anche gli interni sono dotati di diverse parti originali come il volante con bordo in legno. Il venditore sostiene che l’auto parte, funziona e viaggia senza alcun tipo di problema, nonostante abbia percorso ben 217.448 km. Per quanto riguarda il prezzo, l’offerta più alta piazzata al momento della pubblicazione di questo articolo per questa Dodge Challenger cabrio del 1970 molto speciale è di 25.500 dollari (21.694 euro).

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI