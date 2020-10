Ferrari 812 Superfast di Novitec si trasforma nell’immaginaria Alfa Romeo Supercar

Alfa Romeo non è necessariamente estranea al mondo delle auto sportive. Ma nonostante ciò più di qualcuno si chiede cosa succederebbe se il marchio italiano iniziasse davvero a costruire una vera e propria supercar. A questa domanda ha provato a dare risposta il designer Andras Veres che ha ipotizzato una Alfa Romeo Super car basata sulla Ferrari 812 Superfast modificata da Novitec. La vettura viene immaginata dotata di un anteriore che presenta il design esclusivo del marchio italiano, nonché la sorprendente finitura arancione.

Come dicevamo il render fa riferimento alla Ferrari 812 Superfast modificata da Novitec che rispetto al modello normale ha subito un aggiornamento aerodinamico basato su parti in carbonio, con lo scopo di creare un ” design più distintivo ispirato agli sport motoristici “. E lo fa, non c’è dubbio, con le ruote forgiate hi-tech Novitech leggere da 21 pollici nella parte anteriore e le ruote da 22 pollici nella parte posteriore che aggiungono anche a questo modello uno stile più aggressivo.

Vengono installate anche nuove molle sportive per abbassare il baricentro, mentre un nuovo sistema di scarico performante dovrebbe ottimizzare l’erogazione di potenza in pista. Per quanto riguarda il motore, dovrebbe essere confermato il V12 da 6,5 ​​litri della versione normale di Ferrari 812 Superfast anche se non possiamo escludere che un ulteriore aumento della potenza potrebbe anche essere pensato per un simile modello che però difficilmente vedrà la luce.

