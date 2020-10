Veicoli elettrici: debutta nel Regno Unito il primo comparatore di prezzi dell’energia

È stato lanciato nel Regno Unito il primo comparatore online di prezzi dell’energia e di caricatori domestici per i veicoli elettrici. Questo sostiene che i conducenti potrebbero risparmiare oltre 230 sterline (253 euro) all’anno.

Soprannominato Rightcharge, il servizio offre ai proprietari di EV la possibilità di confrontare le tariffe energetiche e i costi di installazione di una wallbox domestica. Charlie Cook, fondatore e CEO della società, ha affermato che molti automobilisti potranno trarre aiuto da questa piattaforma, soprattutto quelli che non riescono ad avere informazioni chiare.

Veicoli elettrici: Rightcharge è il nome del primo comparatore di prezzi dell’energia disponibile nel Regno Unito

L’obiettivo di questo nuovo servizio online è quello di far risparmiare i conducenti e permettere di scoprire tariffe speciali per l’energia elettrica e l’installazione di punti di ricarica direttamente a casa. Il responsabile afferma che le tariffe energetiche per i veicoli elettrici diventano più basse in alcune fasce orarie in cui c’è una bassa domanda, come ad esempio di notte.

Combinando questo con un caricatore smart, che può essere programmato per ricaricare la vettura negli orari in cui si risparmia di più, i proprietari potrebbero risparmiare più di 230 sterline e garantire che l’energia usata sia il più green possibile.

“L’aumento della proprietà di veicoli elettrici significa che c’è più scelta di auto, caricatori e tariffe energetiche rispetto a prima. Tuttavia, senza un facile confronto delle informazioni, i conducenti sono ancora all’oscuro di quali opzioni funzionano meglio per loro in modo da fare il miglior affare. Il nostro strumento online gratuito è l’unico servizio sul mercato che risolve questo problema per i conducenti, fornendo consigli di facile comprensione e imparziali su misura per ogni cliente“, ha dichiarato Charlie Cook.

Il servizio online consente di scoprire il miglior prezzo di un caricatore smart

Rightcharge sembra essere al momento l’unico sito nel Regno Unito dove comparare i prezzi e inoltre consente di confrontare la più ampia gamma di caricatori smart presenti sul mercato, adattandoli alle esigenze dei conducenti.

Rightcharge collabora anche con le società di leasing e i concessionari di auto per aiutarli a fornire una gamma di punti di ricarica per i clienti, visto anche che adesso ci sono più probabilità che i consumatori acquistino un veicolo elettrico o ibrido plug-in.

“I nostri rapporti con i fornitori di punti di ricarica e gli installatori selezionati ci consentono di offrire ai clienti la migliore esperienza e il miglior prezzo possibile. I concessionari e le società di leasing sono esperti nell’educare i consumatori sui vantaggi dei veicoli elettrici ma, collaborando con Rightcharge, hanno anche accesso immediato all’unico servizio di confronto all-in-one del Regno Unito per la ricarica domestica“, ha concluso Cook.

