Dodge Challenger R/T Scat Pack 1320: la muscle car per le drag race ritorna per il 2021

Nonostante l’introduzione della Super Stock, Dodge non si è dimenticata della sua Dodge Challenger R/T Scat Pack 1320 che ritorna per il model year 2021 con l’obiettivo di offrire un pacchetto dedicato alle drag race conveniente per coloro che non hanno 79.595 dollari per poter acquistare una Challenger SRT Super Stock.

Con il suo nome dedicato alla distanza di un quarto di miglio (1320 piedi – 402 metri), la Challenger R/T Scat Pack 1320 è equipaggiata da un motore Hemi V8 392 da 6.4 litri che riesce a sviluppare una potenza di 492 CV e 644 nm di coppia massima.

Dodge Challenger R/T Scat Pack 1320: annunciato il model year 2021 disponibile in 13 colorazioni esterne

Secondo le informazioni fornite dalla casa automobilistica americana, la vettura riesce a completare il quarto di miglio in 11,70 secondi a una velocità di 185,07 km/h. Abbiamo di fronte la muscle car con motore aspirato naturalmente più veloce sul mercato.

Oltre a questo, il bolide può essere modificato per correre nella competizione della National Hot Rod Association (NHRA). Di serie, la Dodge Challenger R/T Scat Pack 1320 2021 propone cambio automatico TorqueFlite 8HP70 a 8 rapporti, sistemi TransBrake e Launch Control, pneumatici Nexen SUR4G Drag Spec 275/40R20, sospensioni Adaptive Damping Suspension (ADS) modificate da SRT a tre modalità e Drag Mode.

Altre caratteristiche offerte dall’auto includono configurazione interna caratterizzata da solo il sedile del conducente per ridurre il peso di circa 52 kg (il sedile per il passeggero anteriore e quello posteriore sono disponibili singolarmente come optional al prezzo di 1 dollaro in più), differenziale a slittamento limitato asimmetrico ottimizzato per le prestazioni, cerchi in alluminio da 20″ in nero lucido, impianto frenante Brembo ad alte prestazioni con pinze a quattro pistoncini e sistemi Line Lock e Launch Assist.

La Dodge Challenger R/T Scat Pack 1320 2021 è disponibile in 13 colorazioni esterne quali Frostbite, F8 Green, Go ManGo, Granite Crystal, Hellraisin, IndiGo Blue, Octane Red, Pitch Black, Sinamon Stick, Smoke Show, TorRed, Triple Nickel e White Knuckle.

