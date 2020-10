Nuova Touring Aero 3: ecco una delle prime video anteprime

Touring Superleggera è rinata nel 2006 quando un gruppo di investitori ha deciso di riportare in vita la famosa azienda. L’ultima creazione è la Touring Aero 3 di cui abbiamo parlato in un precedente articolo.

La particolare pinna di squalo presente sul retro è un omaggio ad Alfa Romeo mentre sotto il cofano troviamo un motore V12 marchiato Ferrari che è lo stesso della F12berlinetta. Il tutto si nasconde sotto un corpo realizzato interamente in fibra di carbonio.

Touring Aero 3: la nuova supercar provata in anteprima da Harry Metcalfe

Tuttavia, la società non menziona il cavallino rampante in alcun documento ufficiale per lo sviluppo della Aero 3 e inoltre non si legge il nome Ferrari sul propulsore nascosto sotto il cofano. Nell’ultimo episodio di Harry’s Garage, il famoso giornalista automobilistico Harry Metcalfe ha parlato proprio della nuova granturismo della società.

Egli non è del tutto sicuro di alcune soluzioni stilistiche adottate su questa vettura. Metcalfe però ha affermato che la vettura offre un piacere di guida davvero silenzioso, oltre ad essere un evento molto raro guidarla. Questo perché soltanto tre esemplari su 15 sono stati citati il giorno della presentazione avvenuta il mese scorso e inoltre non è stato fornito alcuna informazione sul prezzo.

Considerando che ci vogliono 5000 ore per trasformare una Ferrari F12berlinetta in una Touring Aero 3, sicuramente parliamo di una cifra a sei zeri.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI