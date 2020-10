Jeep Grand Compass (7 posti) spiata in prova in India?

È stato ampiamente riferito che Jeep India sta lavorando alla Compass rinnovata, un SUV a tre file basato sul Compass e ad un SUV compatto che diventerà il modello più conveniente del marchio. Compass è il modello di lunga data per Jeep in India e fare affidamento su un unico prodotto per raccogliere volumi di vendita ha sicuramente danneggiato lo specialista di SUV americano negli ultimi tempi.

L’aggiornamento di mezza età della Compass dovrebbe arrivare all’inizio del prossimo anno e probabilmente aiuterà a raggiungere più clienti poiché gli aggiornamenti estetici e le modifiche alla cabina sono in cantiere. Nella seconda parte del 2021, Jeep potrebbe introdurre la versione a tre file della Compass. La versione a 7 posti del veicolo che attualmente viene definitica Jeep Grand Compass dovrebbe arrivare sul mercato per competere contro Toyota Fortuner, Ford Endeavour e Isuzu MU-X.

La Jeep a sette posti potrebbe essere battezzata Jeep Grand Compass e prende il nome in codice Jeep Low D o Jeep 598. Il mulo di prova della Compass a tre file è stato ripreso dalla telecamera insieme al prototipo della versione aggiornata di Compass, poiché le sue proporzioni più grandi sono evidenti dall’immagine spia in India. Potrebbe avere uno sbalzo posteriore più lungo per accogliere l’ultima fila di sedili.

Oltre a quella che sembra essere una sezione posteriore allungata nella foto, il prototipo sul retro ha un rivestimento del corpo più prominente tutt’intorno e sono calzati su ruote dallo stile simile. La Jeep Compass 2021 potrebbe adottare sette griglie anteriori ridisegnate, fari più affilati, paraurti rivisti e nuovo alloggiamento dei fendinebbia, oltre a essere aggiornati sul retro poiché i montanti alti e il parabrezza inclinato saranno modificati.

L’abitacolo riceverà una serie di aggiornamenti poiché potrebbe essere disponibile un sistema di infotainment touchscreen a forma di tablet con Apple CarPlay e connettività Android Auto, l’ultima tecnologia UConnect, l’utilizzo di materiali più esclusivi, il cruscotto rivisto e la console centrale.

