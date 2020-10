Nuovo Peugeot e-Traveller: aperti gli ordini nel Regno Unito

Peugeot ha aperto gli ordini per il nuovo Peugeot e-Traveller completamente elettrico nel Regno Unito e ha confermato nuove specifiche e caratteristiche per il resto della gamma Traveller. Il nuovo e-Traveller arriverà nelle concessionarie britanniche nel 2021 mentre il Traveller con motore endotermico è disponibile ora all’acquisto ad un prezzo di partenza di 37.430 sterline (41.332 euro).

Il furgone a zero emissioni è dotato di una batteria da 50 kWh e di un motore elettrico con potenza di 136 CV (100 kW) e 260 nm di coppia massima. In base al test WLTP, il nuovo modello riesce a garantire un’autonomia fino a 230 km con una singola ricarica.

Nuovo Peugeot e-Traveller: il furgone a zero emissioni arriverà nelle concessionarie UK il prossimo anno

Oltre a questo, la casa automobilistica francese ha sottolineato che la batteria è supportata da una garanzia valida otto anni e 100.000 miglia. Il nuovo veicolo mette a disposizione del conducente tre modalità di guida chiamate Eco, Normal e Power in modo da utilizzare al meglio l’autonomia e le prestazioni in base alle esigenze personali.

Peugeot afferma che la batteria riesce a ricaricarsi dallo 0% all’80% in soli 30 minuti utilizzando la ricarica rapida fino a 100 kW. Incluso nel prezzo un abbonamento gratuito valido sei mesi a Polar che vanta una rete di 7000 punti di ricarica pubblici nel Regno Unito.

Il nuovo e-Traveller è disponibile in due lunghezze del corpo, Standard e Long, ed è in grado di ospitare fino a otto passeggeri con una capacità del vano bagagli fino a 1500 litri. Abbattendo i sedili della seconda e terza fila, l’e-Traveller offre uno spazio di carico massimo fino a 4900 litri.

Proprio come il modello standard, anche il furgone 100% elettrico è disponibile in due allestimenti: Active e Allure. Il primo propone di serie cerchi da 17″, sensori di parcheggio posteriori, cruise control e doppie porte posteriori scorrevoli. All’interno abbiamo un display touch a colori da 7 pollici che integra la funzione Mirror Screen per utilizzare le applicazioni presenti sul proprio smartphone.

La versione Allure aggiunge sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera posteriore a 180°, accesso e avviamento senza chiave, fari allo xeno, porte scorrevoli elettriche, display head-up e navigatore Peugeot Connected 3D.

Parlando del nuovo Peugeot e-Traveller, David Peel – amministratore delegato di Peugeot UK, ha detto: “Il nuovo e-Traveller si unisce alla nostra crescente gamma di veicoli elettrici. Senza compromessi in termini di capacità, è la soluzione perfetta per flotte, aziende e utenti privati che desiderano ridurre le proprie emissioni e le tasse sui veicoli. Entro il 2023 offriremo una variante elettrificata su tutta la nostra gamma di modelli“.

