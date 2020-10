Ram supera Chevrolet e il suo Silverado nel terzo trimestre del 2020

Sia General Motors che Ram hanno condiviso nelle scorse ore i dati di vendita riguardanti l’ultimo trimestre del 2020. Il marchio di FCA è riuscito a superare Chevrolet di circa 11.000 esemplari. Tuttavia, mentre Ram ha recuperato un po’ di terreno per quanto riguarda le immatricolazioni rispetto a Chevy, il Silverado continua a mantenere ancora un piccolo vantaggio nel totale di quest’anno.

In particolare, Ram è riuscita a vendere nel terzo trimestre del 2020 156.157 pick-up leggeri e pesanti. Parliamo di un calo del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Fino a settembre 2020, la casa automobilistica di Fiat Chrysler Automobiles ha venduto 402.410 pick-up, in calo rispetto al 2019.

Ram: le vendite dei pick-up del brand di FCA hanno superato quelle del Chevrolet Silverado

Per quanto riguarda le vendite del Chevrolet Silverado 1500, queste sono diminuite del 9,6% rispetto al Q3 dello scorso anno. Tuttavia, le vendite della versione HD sono aumentate del 9,1%. Complessivamente, Chevy ha venduto 145.525 pick-up Silverado nel periodo luglio-settembre 2020. Da gennaio a settembre, invece, la casa automobilistica ha registrato 409.967 immatricolazioni del suo veicolo, posizionandosi al di sopra di Ram.

Considerando anche GMC che ha venduto 67.734 esemplari nell’ultimo trimestre, General Motors ha registrato un totale di 213.319 pick-up venduti nei tre mesi precedenti ad ottobre, superando FCA. Resta ora da vedere i dati di vendita di Ford sempre nel terzo trimestre del 2020.

