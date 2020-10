Jeep offrirà agli acquirenti di Wagoneer una vera esperienza di lusso

Con la nuova Jeep Grand Wagoneer, la casa americana sta cercando di corteggiare un nuovo tipo di cliente. Prima ancora che il concept venisse mostrato, Jeep aveva detto che avrebbe fornito livelli di lusso simili a quelli di Cadillac Escalade e il marchio SUV sembra aver mantenuto quella promessa, abbellendo il suo concept Grand Wagoneer con illuminazione ambientale personalizzabile, abbondanza di display digitali, 23 altoparlanti e interni pregiati rivestiti in pelle di cui anche Audi potrebbe essere gelosa.

Fiat Chrysler Automobiles, ha depositato un marchio con il nome “Wagoneer Client Services”

Questo contesto è importante se vogliamo dare un senso all’ultimo sviluppo di Jeep Wagoneer: Fiat Chrysler Automobiles, ha depositato un marchio con il nome “Wagoneer Client Services”. Il deposito del marchio si riferisce specificamente a “un programma di fidelizzazione del cliente che fornisce supporto al proprietario del veicolo, manutenzione del veicolo, accesso a eventi e concorsi, sconti sulla merce, noleggio di veicoli e copertura per interruzione del viaggio ai clienti dopo l’acquisto di un autoveicolo autorizzato”.

Suona notevolmente simile all’esperienza di proprietà che il marchio di lusso Lincoln di Ford ha cercato di coltivare, offrendo ai clienti vantaggi esclusivi e servizi convenienti per provare ad attirare una certa clientela benestante. Jeep evidentemente apprezza quel modello di business, a quanto pare, e se Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer avranno successo nel portare via i clienti da Cadillac, Audi e Land Rover, avranno bisogno di un asso nella manica.

