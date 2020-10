Ram e Jeep partecipano al Big Tex Fair Food Drive-Thru

I marchi FCA hanno esposto a tutte le fiere statali del Texas dal 1936. Sebbene per il 2020 questa tradizione del Texas settentrionale venga reinventata nel bel mezzo della pandemia COVID-19, Ram e Jeep potranno ancora partecipare con orgoglio, mostrando veicoli lungo il percorso per il Big Tex Fair Food Drive-Thru.

Per molti texani, il Texas Auto Show alla State Fair of Texas è stata una parte importante del pellegrinaggio annuale a Fair Park. Ram e Jeep forniranno un nuovo modo per i visitatori della fiera di avere uno sguardo sicuro e socialmente distante dalle ultime offerte di entrambi i marchi. Nel corso dei prossimi fine settimana, i partecipanti sperimenteranno le esibizioni dei marchi Ram e Jeep lungo il percorso drive-through.

Riconoscendo il ruolo importante che la State Fair of Texas svolge nel fornire borse di studio universitarie agli studenti del Texas e alle numerose associazioni di beneficenza che beneficiano dei proventi della Fiera, Ram e Jeep sono onorate di far parte del Big Tex Fair Food Drive-Thru.

Il nuovissimo Ram 1500 TRX sarà al centro della scena per il marchio Ram come il pickup più veloce e potente prodotto in serie al mondo con un motore HEMI V-8 sovralimentato da 6,2 litri da 702 cavalli. Ram 1500 TRX è progettato per gestire le condizioni più difficili con estrema capacità e durata, superando in modo significativo ogni altro pickup. I visitatori di Fairgoers possono anche vedere il “Truck of Texas “, il Ram 1500, oltre a diversi pickup premiati al Texas Truck Rodeo della Texas Auto Writers Association (TAWA), tra cui Ram 1500 Limited – “Luxury Pickup Truck of Texas “, Ram 2500 – “Pickup per impieghi gravosi del Texas, “Ram 5500 Limited Rancher e Ram 1500 Lone Star.

Jeep presenterà diversi SUV pluripremiati e l’ultima novità della sua gamma, la Jeep Wrangler 4xe, fornendo un nuovo livello di efficienza, responsabilità ambientale, prestazioni e capacità, su strada e fuori strada. Wrangler 4xe vanta 375 cavalli e offre fino a 50 km di puro funzionamento elettrico per gli spostamenti quotidiani, fornendo al contempo una libertà all’aria aperta quasi silenziosa, a emissioni zero, senza ansia da autonomia. L’esposizione di Jeep includerà anche i modelli 2021 della Jeep Gladiator, il “fuoristrada del Texas ” premiato da TAWA, Jeep Wrangler Rubicon Diesel e il lussuoso Jeep Grand Cherokee Summit.

Ti potrebbe interessare: Ram 1500 TRX: dalla Cina un temibile rivale

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI