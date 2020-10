Ram 1500 TRX: dalla Cina un temibile rivale

Al Motor Show 2020 di Pechino, la casa automobilistica cinese Great Wall ha mostrato un concetto più robusto progettato per le avventure fuoristrada. Si chiama Great Wall Black Bullet ed è uno dei pickup fuoristrada più estremi che abbiamo visto da molto tempo. Il Black Bullet sembra basato sul Great Wall Pao ma dotato di una serie di aggiornamenti per renderlo più capace fuoristrada.

Tra gli aggiornamenti installati figurano un paraurti anteriore più aggressivo, mentre il paraurti posteriore è dotato di verricello e ganci di traino. Entrambi i paraurti presentano accenti arancioni in contrasto con il minaccioso corpo nero opaco del camion.

Un nuovo design del cofano con una grande presa d’aria e parafanghi svasati rende anche il Black Bullet più aggressivo rispetto al normale pickup Pao, mentre le grandi ruote nere avvolte in pneumatici fuoristrada aumentano l’altezza da terra, consentendo al Black Bullet di affrontare terreni difficili. Una barra luminosa a LED montata sul tetto e un portapacchi montato sul cassone per riporre una ruota di scorta completano i robusti miglioramenti esterni.

All’interno, i sedili e i pannelli delle porte sono rifiniti in pelle trapuntata nera e bianca con accenti arancioni che si abbinano all’esterno. La Great Wall non ha fornito dettagli sulla catena cinematica per il Black Bullet, ma il normale Great Wall Pao su cui sembra essere basato il concept truck è alimentato da un motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri che produce 197 cavalli, abbinato a un otto velocità trasmissione automatica.

A questo punto, non è chiaro se il Black Bullet entrerà mai in produzione, ma se il robusto pickup ottiene il via libera, questa potrebbe essere la risposta cinese al Ram 1500 TRX e al Toyota Tacoma TRD Pro.

