Fiat e Jeep protagoniste di 12 “grandi lanci” entro il 2025 in Brasile

La pandemia di coronavirus ha cambiato i piani di diverse aziende, ma almeno alcuni marchi hanno già annunciato che molti dei loro investimenti rimangono saldi. Nel caso di FCA, almeno in Brasile gli esborsi non solo rimarranno invariati fino al 2024, ma verranno prolungati per un altro anno. In totale, la cifra sarà di circa 2.830 milioni di dollari per il lancio di 12 nuovi modelli di Fiat e Jeep.

Al di là delle novità per il Paese confinante, è probabile che tutti o la maggior parte di questi veicoli sbarcheranno anche in Argentina. Come rivelato da Automotive Business, Antonio Filosa, CEO di FCA Latam, ha evidenziato la ripresa del Brasile in occasione della Conferenza annuale dei fornitori e dei premi, anche se senza trascurare che la pandemia non è ancora passata.

Dopo alcune dichiarazioni, ha detto che le versioni future saranno mantenute e saranno dodici presentazioni “importanti”. Tra questi spiccano tre SUV ( due della Fiat e uno della Jeep, che saranno lanciati nei prossimi 18 mesi), due pick-up (la nuova Fiat Strada già lanciata e il Ram 1500 che arriverà presto importato dal Messico), quattro restyling di diversi modelli già prodotti e tre veicoli che saranno completamente rinnovati con nuove piattaforme, design e tecnologie.

Anche le energie alternative saranno protagoniste di questa nuova era, con modelli come la Fiat 500e (elettrica) e la Jeep Renegade 4XE (ibrida plug- in ). In relazione alla connettività e alla sicurezza, Filosa lo ha assicurato nei prossimi anni, saranno ampliate le nuove tecnologie avanzate di assistenza alla guida (ADAS), come l’assistente elettronico per le curve e la sosta di corsia, e l’introduzione di nuovi sistemi di connettività e infotainment, con schermi più grandi e servizi connessi in auto, come i pagamenti elettronico.

