PSA trasforma una concessionaria nel più grande punto vendita di veicoli elettrici in UK

PSA ha rinnovato completamente la sua concessionaria presente a Chiswick, nella zona ovest di Londra, sostenendo che adesso è il più grande presente nel Regno Unito che si occupa di vendere veicoli elettrici ed elettrificati.

Dopo una ristrutturazione durata tre anni del valore di 14,5 milioni di sterline (15,9 milioni di euro), il sito adesso propone in mostra 13 auto elettriche e ibride plug-in appartenenti a Citroën, DS e Peugeot. Queste includono la Peugeot e-208 lanciata recentemente nel mercato britannico e l’esclusivo crossover DS 3 Crossback E-Tense.

PSA: il nuovo showroom ospita i tre marchi premium del gruppo francese

La concessionaria venderà anche tutti i modelli attuali delle case automobilistiche di PSA, oltre ad offrire auto usate e servizi post-vendita. Inoltre, lo showroom è dotato di un’officina con 12 posti, diversi punti di ricarica per veicoli elettrici, un centro commerciale e un hub di ricambi.

In merito a ciò Allison Jones, amministratore delegato di PSA UK, ha dichiarato: “Questo sito è una chiara indicazione del nostro impegno per il servizio clienti mentre continuiamo a far crescere le nostre vendite nel Regno Unito e in particolare quelle della nostra crescente gamma di veicoli elettrici“.

Eurig Druce, capo di Citroën UK, invece ha detto: “L’attività su questo sito ha avuto un enorme successo per anni ma la trasformazione in uno store di punta confermerà la nostra fiducia per il futuro. La posizione è molto buona in quella che deve essere una delle rotatorie più trafficate del paese“.

James Weston, gestore dello showroom, ha commentato dicendo: “La sede è stata costruita attorno al cliente, dal garantire che possano arrivare e parcheggiare facilmente fino a portarli dove vogliono nel modo più efficiente possibile. Dato che i tre marchi hanno identità molto forti, siamo stati in grado di ospitarli sotto lo stesso tetto assicurandoci che ciascuno avesse la propria presenza“.

