Le nostre metropoli sono martoriate dalle voragini. Asfalto rovinato ovunque. Ma ora c’è la tecnologia 3D contro le buche: missione possibile in Italia? L’innovativa software company GPC Systems utilizza tecnologia 3D e Intelligenza Artificiale per risolvere più velocemente la questione delle buche stradali. Il 3D Pothole Dimensioning Software di GPC usa la tecnologia per fornire tempestivamente un’immagine precisa della rete stradale. E identificare così le strade che potrebbero deteriorarsi. Questa la promessa.

Tecnologia 3D contro le buche: in fretta e bene

Ciò consente riparazioni più rapide ed efficienti, riducendo anche le lamentele e permettendo ai comuni di gestire le strade in maniera proattiva. Almeno stando ai Produttori. Gli ispettori incaricati possono scattare foto delle buche tramite dispositivi mobili, come i tablet Panasonic Toughbook M1. Si veda l’immagine in alto. Sono dotati di tecnologia Intel RealSense integrata: il software di misurazione analizza all’istante la larghezza e la profondità del foro, calcolando il volume e il tipo di materiali necessari per ripararlo.

Può essere utilizzata su una distanza che varia da 16cm a 10m, in base alle condizioni di risoluzione e ambientali. È adatta a un utilizzo outdoor e offre una risoluzione di 1280×720. Inoltre, il display è visibile in presenza di luce solare e può essere utilizzato in modalità touchscreen, con una penna o con i guanti. Mentre la batteria garantisce 9 ore di autonomia con la possibilità di arrivare a 20 grazie all’ausilio della batteria estesa opzionale. Parliamo di caratteristiche dichiarate.

Tecnologie per l’asfalto: esperienze estero

Negli Usa, la modellazione 3D verrà implementata, tramite un contratto di distribuzione, sulla famosa Las Vegas Motor Speedway. Mentre, il Dipartimento per i trasporti inglese ha annunciato un finanziamento di 201 milioni di sterline per la rete stradale, di cui 50 destinati ai comuni per il recupero delle buche, e 23 per la sperimentazione di nuove tecnologie sempre dedicate alla riparazione delle buche stradali.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI