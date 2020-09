Jeep Wrangler Unlimited Sahara Altitude ritorna con il model year 2021

Come la Jeep Wrangler 2021 in arrivo nelle concessionarie statunitensi, Mopar Insiders ha scoeprto che sarà disponibile anche l’allestimento Sahara Altitude. Questa particolare versione aggiunge vari inserti esterni in nero lucido per un design più elegante e stiloso. Naturalmente, essendo un modello Sahara, è disponibile solo nella configurazione Unlimited a quattro porte.

La Jeep Wrangler Unlimited Sahara Altitude 2021 sarà disponibile in quattro diverse opzioni di propulsione: Pentastar V6 da 3.6 litri con sistema Engine Start/Stop (ESS) offerto come standard assieme al cambio manuale a 6 marce o automatico 85RE a 8 rapporti per 1500 dollari in più, quattro cilindri in linea turbo da 2 litri con ESS abbinato alla trasmissione automatica 850RE a 8 rapporti per 1500 dollari in più, Pentastar V6 da 3.6 litri con tecnologia mild-hybrid eTorque a 1500 dollari in più con cambio automatico 850RE a 8 velocità sempre per 1500 dollari in più ed EcoDiesel V6 da 3 litri con ESS per 4500 dollari in più a cui si aggiunge la trasmissione automatica 8HP75 a 8 marce per 1500 dollari in più.

Jeep Wrangler Unlimited Sahara Altitude: l’elegante versione disponibile anche per il model year 2021

Come optional, la casa automobilistica americana propone differenziale posteriore anti-rotazione, rapporto di trasmissione massimo complessivo di 3.45, sistema Selec-Trac con rapporto 2.72:1, presa d’aria fredda Mopar e altro ancora. Per quanto riguarda l’esterno, la Wrangler Unlimited Sahara Altitude 2021 propone opzionalmente telecamera off-road integrata, cerchi in alluminio nero lucido da 18″, pneumatici All Terrain 255/70R18, Sky One-Touch Power Top e così via.

Passando all’abitacolo, abbiamo come standard il sistema di infotainment Uconnect 4 con display da 7 pollici oppure la versione con schermo da 8.4 pollici aggiungendo il pacchetto 8.4-Inch Radio & Premium Audio Group.

Proseguendo, abbiamo impianto audio premium Alpine, borsa portaoggetti, tappetini All Weather Mopar, Jeep Trail-Rated Kit, sistema di avvio remoto, ingresso senza chiave e tanto altro ancora. I pacchetti disponibili, invece, sono tanti. Fra questi abbiamo Smoker’s Group, Advanced Safety Group, Cold Weather Group, Safety Group, LED Lighting Group ecc.

La Jeep Wrangler Unlimited Sahara Altitude 2021 sarà disponibile in nove colorazioni Bright White, Sarge, Sting-Gray, Granite Crystal, Black, Firecracker Red, Billet Silver, Snazzberry e HellaYella ad un prezzo di partenza di 41.940 dollari (35.736 euro).

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI