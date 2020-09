Oltre ad essere una delle city car più apprezzate di tutti i tempi, la Fiat 500 è stata utilizzata anche come base di partenza per costruire diverse vetture davvero performanti. Vari esempi li abbiamo anche in casa FCA con Abarth che sfrutta proprio la mitica auto per creare delle versioni performanti e altamente sportive.

In fondo all’articolo trovate un video pubblicato su YouTube da HillClimb Monsters che ci mostra in azione una speciale Fiat 500 4×4 appartenente a Roman Gurschler. Si tratta di una versione unica con base 500 equipaggiata da un motore Hayabusa da 1.6 litri abbinato a una trazione a quattro ruote motrici.

Fiat 500 4×4: sotto il cofano c’è un motore Suzuki da 250 CV di potenza

In passato, la stessa 500 4×4 nascondeva sotto il cofano il motore di una BMW S1000 RR ma successivamente è stato scelto di installare un propulsore Suzuki da 250 CV e 10.500 g/min messo a punto per adattarsi alla Classe E2-SH1600. Grazie a questa conversione, adesso la Fiat 500 4×4 pesa appena 600 kg.

Tutto questo va a beneficio della trazione che ora può contare su quattro ruote motrici. Ciò si traduce in una vettura estremamente veloce nelle curve strette. Oltre all’installazione del motore Suzuki, la speciale Fiat 500 4×4 ha ricevuto varie modifiche estetiche. Ad esempio, la carrozzeria è stata allargata e l’assetto ribassato per garantire la massima aderenza sull’asfalto.

Per scoprire le prestazioni offerte dalla vettura di Roman Gurschler, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI