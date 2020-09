Ram 1500 Limited Longhorn 10th Anniversary Edition debutta in America

Sono passati 10 anni da quando Ram ha introdotto l’allestimento Longhorn per il suo famosissimo pick-up Ram 1500. Da allora, esso ha dimostrato di essere uno dei pacchetti più apprezzati per il 1500 e il modello 2021 continua ad esserlo, nonostante abbia abbandonato il nome Laramie in favore di quello Limited.

Per celebrare il 10º anniversario dell’allestimento Longhorn, la casa automobilistica americana ha annunciato il nuovo Ram 1500 Limited Longhorn 10th Anniversary Edition. La versione Limited Longhorn 10th Anniversary Edition presenta degli speciali badge su portiere, portellone, quadro strumenti, sedili, tappetini, console e altro ancora.

Ram 1500 Limited Longhorn 10th Anniversary Edition: ecco la nuova edizione speciale per il mercato americano

All’interno abbiamo un rivestimento in Mountain Brown per pannelli delle portiere, inserti dei sedili, cornici decorative, moquette berbera e altro ancora. Altre caratteristiche principali offerte dal Ram 1500 Limited Longhorn 10th Anniversary Edition includono pneumatici all-terrain 275/55R20 OWL, modanatura laterale cromata, ruota di scorta a grandezza naturale, quadro strumenti Longhorn Limited, badge unico 10th Anniversary Edition sulla console centrale, portellone multifunzione, sedili avvolgenti in pelle Premium e così via.

Il pacchetto è disponibile a un prezzo di listino di 1220 dollari (1028 euro). Tuttavia, per poterlo aggiungere è necessario abbinare anche il Longhorn Level 1 Equipment Group dal costo di 3895 dollari (3282 euro). Questo include impianto audio Harman & Kardon composto da 19 altoparlanti, sistema di infotainment Uconnect con display da 12” e navigatore, sedili posteriori con funzione di ventilazione, caricatore wireless per smartphone e monitoraggio dell’angolo cieco.

