Ecco chi sono i membri del nuovo consiglio di amministrazione di Stellantis

PSA e Fiat Chrysler stanno per formare un nuovo gigante automobilistico, annunciato lo scorso luglio con il nuovo marchio “Stellantis”. Il suo nuovo consiglio di amministrazione mira a distribuire i poteri tra i leader francesi, italiani e americani. Il completamento del progetto di fusione è previsto entro la fine del primo trimestre del 2021.

I ruoli di John Elkann, erede della famiglia fondatrice Agnelli, e Carlos Tavares nel futuro organigramma del gruppo erano già stati annunciati. I due sono attualmente Presidente di Fiat Chrysler e amministratore delegato di PSA.

Robert Peugeot, nominato vicepresidente del consiglio di amministrazione di Stellantis, è l’amministratore delegato di FFP, la holding che è azionista di riferimento di PSA ed è partecipata di maggioranza dal gruppo familiare Peugeot.

Henri de Castries, nominato direttore indipendente senior, è l’ex amministratore delegato dell’assicuratore francese Axa. Alla fine del 2017 è entrato a far parte del fondo di investimento americano General Atlantic.

Il resto del consiglio di amministrazione, la cui composizione integrale sarà posta ai voti degli azionisti, ha sette amministratori non esecutivi: Andrea Agnelli, Fiona Clare Cicconi, Nicolas Dufourcq, Ann Frances Godbehere, Wang Ling Martello, Jacques de Saint-Exupéry e Kevin Scott.

Andrea Agnelli dal 2014 siede già nel cda di Fca ed è anche consigliere della controllante Exor, Fiona Clare Cicconi è manager di Astrazeneca, indicata quale rappresentante dei dipendenti, Wan Ling Martello già manager di Neslté e Walmart, dal 2020 socio e fondatore della società di private equity BayPine, mentre Kevin Scott è un manager di Microsoft.

