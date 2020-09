Regno Unito: la SMMT interviene per salvare gli apprendisti del settore automobilistico

La Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) ha lanciato nelle scorse ore il nuovo programma SMMT Apprentice Support progettato per aiutare a salvaguardare il lavoro degli apprendisti che attualmente sono impiegati nel settore automobilistico.

Questo programma arriva quando quello finanziato dal governo britannico è destinato a concludersi tra un mese per essere sostituito da nuove misure a sostegno del lavoro a breve termine.

Regno Unito: la SMMT lancia un programma per supportare gli apprendisti del settore automobilistico

Il programma SMMT Apprentice Support mette a disposizione 100.000 sterline (110.197 euro) per coprire tutto o in parte gli stipendi degli apprendisti attualmente impiegati da piccole e medie imprese dell’industria automobilistica del Regno Unito ma le cui posizioni sono a rischio di licenziamento a causa del coronavirus.

Attualmente, spiega l’associazione, ci sono circa 59.000 giovani occupati in posizioni di apprendistato in tutto il settore che svolgono un ruolo fondamentale nella crescita futura delle imprese del settore automotive.

Investire nella conservazione delle competenze aiuta a garantire che i migliori talenti continuino a lavorare, assicurando una linea di successione e un ritorno all’investimento per le aziende che hanno già assunto apprendisti prima dello scoppio della pandemia. Per un settore costruito su decenni di innovazione è importante sviluppare la futura generazione di esperti per la crescita e il successo a lungo termine del settore automobilistico.

Ecco le dichiarazioni di Mike Hawes e Gareth Jones della SMMT

In merito a ciò, l’amministratore delegato della SMMT Mike Hawes ha dichiarato: “L’industria automobilistica del Regno Unito è costruita su decenni di artigianato, eccellenza ingegneristica e innovazione forniti da una forza lavoro altamente qualificata e la sua ripresa e crescita a lungo termine dipenderà dal mantenimento e dallo sviluppo di questa base di competenze”.

Hawes ha proseguito dicendo: “Ecco perché è così importante che facciamo tutto il possibile per assicurarci di non lasciare che i giovani talenti ci sfuggano di mano mentre ci sforziamo di superare la crisi attuale. Gli apprendisti di oggi sono i leader di domani e questo programma aiuterà a proteggere i loro posti di lavoro ora in modo che possano contribuire a guidare il nostro successo futuro”.

Anche Gareth Jones – presidente della SMMT Charitable Trust Fund – ha commentato questo nuovo programma dicendo: “Essendo io stesso un ex apprendista tecnico, posso solo immaginare l’impatto devastante della perdita del tuo apprendistato, in particolare se sei vicino al completamento della tua qualifica. Questa iniziativa fornirà un supporto critico e ben mirato per garantire il mantenimento di talenti e potenzialità nel nostro settore”. Il programma SMMT Apprentice Support è riservato alle aziende associate alla Society of Motor Manufacturers and Traders.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI