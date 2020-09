Peugeot Expert 2019: altri 64 esemplari si aggiungono al richiamo di settembre

Ai circa 70 esemplari del Peugeot Expert 2019 (serie KO) richiamati l’11 settembre, la casa automobilistica francese ha aggiunto altre 64 unità nelle scorse ore. Secondo quanto riportato da Peugeot, i vari esemplari del furgone sono stati richiamati per due diversi problemi: guasto al sistema di iniezione del carburante e guasto ai freni posteriori.

Per quanto riguarda gli altri 64 veicoli aggiunti al richiamo, il marchio di PSA afferma che potrebbero avere dei tubi di iniezione e di ritorno del carburante danneggiati, situati sotto la carrozzeria. Questi veicoli sono stati resi disponibili all’acquisto in Australia tra il 1° aprile 2018 e il 31 luglio 2019.

Peugeot Expert: il richiamo annunciato a metà settembre si estende ad altri 64 esemplari del furgone

I richiami sono stati archiviati separatamente presso l’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC). Gli altri 42 esemplari, invece, potrebbero avere un tubo del freno posteriore danneggiatosi nel tempo a causa di un movimento che avviene tra il tubo e la clip di fissaggio. Le unità coinvolte nel precedente richiamo dell’11 settembre sono state vendute tra il 1° dicembre 2018 e il 31 marzo 2019.

Peugeot afferma che fino ad ora non sono stati registrati ancora dei casi di guasti in Australia, quindi si trattano di richiami precauzionali. In caso di riscontro positivo, il brand francese procederà con la sostituzione gratuita delle componenti necessarie nei Peugeot Expert coinvolti tramite i suoi concessionari autorizzati.

